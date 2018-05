' Siamo tutti Jeeg Robot' | il corto su manovre salvavita

Salute - ‘Siamo tutti Jeeg Robot’ : il corto sulle manovre salvavita : “Siamo tutti Jeeg Robot”. E’ il titolo emblematico del cortometraggio realizzato per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza delle manovre salvavita partendo dalla scuola, in particolare dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Colonna e Monte Porzio Catone (Roma), prodotto conclusivo del progetto di ricerca “A scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!” portato avanti in via sperimentale da INAIL ...

“Siamo tutti laureati e agricoltori : la nostra America è il Cilento. Così la terra ci conforta da solitudine e paura” : “Siamo forse la prima generazione di laureati che ha scelto di ritornare in questo estremo lembo del Cilento. Non abbiamo la pretesa di ingrossare le file dei professionisti, degli impiegati e della borghesia parassitaria, ma la voglia di tracciare insieme il solco dei contadini contemporanei”. Antonio Pellegrino, 40 anni, vive a Caselle in Pittari e si è laureato in sociologia a Napoli. Claudia Mitidieri viene dalla Basilicata, è ...

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in grande Froome : “adesso tutti penSiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Premio Abio Napoli 'Ci credete che Siamo tutti artisti?' sabato 26 al Palapartenope. : Il tema da interpretare per questa edizione è stato 'Giro giro il mondo, da bambino lo dipingerei così.' I bambini hanno così potuto liberare la loro creatività e realizzare degli splendidi disegni. ...

Vanessa Paradis : «Un film d'amore e di politica per dire che Siamo tutti uguali» : CANNES - 'L'apparizione di un'icona venuta dritta dagli anni '80'. Così Yann Gonzalez , regista di Un couteau dans le coeur, ha vissuto il primo incontro con Vanessa Paradis , star mondiale da quando, ...

MotoGp – Valentino Rossi - i problemi Yamaha e i Mondiali di calcio senza Italia : “Siamo tutti disperati!” : Valentino Rossi fiducioso per la gara di Le Mans, ma consapevole del tempo necessario per risolvere le problematiche Yamaha: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Francia Domani finalmente si riaccendono i motori della MotoGp per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia. I campioni delle due ruote sono arrivati sul circuito di Le Mans dopo una settimana di importanti test a seguito del Gp di Jerez de la Frontera. Le Yamaha ...

Siamo tutti terroristi - l'immigrazione oltre i luoghi comuni : ... per raccontare le storie dell'altra immigrazione, quella degli stranieri che contribuiscono al nostro Pil e quella dei luoghi dove l'integrazione non è un fatto di cronaca nera, ma realtà conclamata"...

"Oggi Siamo tutti italiani" L'omaggio della De Filippi a Meta e Moro : 'Questa sera siamo tutti italiani'. Una frase di Maria De Filippi ha stupito il pubblico di Amici . La conduttrice del talent show di Canale Cinque infatti ha voluto mandare un messaggio tra le righe ...

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Siamo tutti molto vicini. Vedremo domani : l’obiettivo è fare doppietta” : Valtteri Bottas partirà dalla prima fila domani, nel GP di Spagna. Al finlandese non è bastata un gran giro, perché sono stati solo 40 i millesimi che lo hanno separato dalla pole position del compagno di squadra Lewis Hamilton. Bottas ha espresso il suo rammarico al termine delle qualifiche. “Siamo tutti molto vicini, è stato così durante tutto il weekend“. “In ogni caso mi sono divertito“, ha proseguito il pilota della ...

Hamilton : "Bella pole - mi mancava". Bottas : "Siamo tutti vicini" : "Una bellissima atmosfera, uno splendido pubblico. È sempre bellissimo correre qui. Sono stati tempi di qualifica molto ravvicinati ma io avevo bisogno di questa pole che mi mancava da un po'". Così ...

Eat the elephant - gli A perfect circle sono tornati. E ci Siamo cascati tutti : Tre settimane credo siano un tempo onesto da prendersi per ascoltare ed elaborare uno dei dischi più attesi degli ultimi anni. La storia degli A perfect circle comincia invece ben prima, quando anni e anni fa Billy Howerdel (un intraprendente e onesto guitar technician) intercetta un giovane ma già affermato Maynard James Keenan (cantante dei Tool) per sottoporre alla sua attenzione alcune demo. I due, subito d’amore e d’accordo, danno vita ad ...

Siamo tutti topi in gabbia : parola del dissidente Limonov : Che ci crediate o meno, Krys aveva lo stesso odore del bucato appena tirato fuori dalla lavatrice e non strizzato a sufficienza. Come era possibile che sapesse di detersivo in polvere? Un topo ...