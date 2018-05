Si toglie la vita a 15 anni | a trovarla un gruppo di amici

Calabria - 22enne si toglie la vita Video : Un giovane ragazzo [Video] di 22 anni nella giornata di oggi 16 maggio si è tolto la vita sparandosi alla testa. Il movente sarebbe quello di un momento di ira dovuta ad una discussione per problemi sentimentali. Calabria giovane ragazzo si suicida Davvero una brutta storia quella che nella giornata di oggi si è verificata in [Video] Calabria. Un giovane 22enne, di cui ancora non è stato reso noto il nome, si è tolto la vita dopo un litigio per ...

Calabria - 22enne si toglie la vita : Un giovane ragazzo di 22 anni nella giornata di oggi 16 maggio si è tolto la vita sparandosi alla testa. Il movente sarebbe quello di un momento di ira dovuta ad una discussione per problemi sentimentali. Calabria giovane ragazzo si suicida Davvero una brutta storia quella che nella giornata di oggi si è verificata in Calabria. Un giovane 22enne, di cui ancora non è stato reso noto il nome, si è tolto la vita dopo un litigio per problemi ...

La cagnolina muore : 14enne si toglie la vita : Il dolore per la morte della sua adorata cagnolina Tilly era troppo. Uno strazio insopportabile per Seb Morris, un ragazzo di soli 14 anni, che si è tolto la vita a Taunton, in Gran Bretagna...

Bidella accusata di molestie su minore si toglie la vita : ‘Sono innocente’ Video : “La gente sa solo giudicare. Sono innocente”. Le parole scritte sul biglietto, subito prima di suicidarsi, spiegano il dramma vissuto da A. U., 64 anni, una vita spesa come Bidella d’asilo a Sestu, nel Cagliaritano. Quarant’anni passati senza un pettegolezzo fino alla pensione, nel 2016. Ma proprio sul finire del suo impiego era arrivata, inaspettata, un’accusa: la più infamante, quella di molestie sessuali [Video]su di una piccola di quattro ...

Guardia giurata uccide la moglie ventisettenne e si toglie la vita : Un altro femminicidio sul quale stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Potenza. Un uomo di 33 anni stamani a Melfi , Potenza, , ha ucciso la moglie, di 27, e si è poi tolto la vita. ...

Uccide moglie e si toglie vita a Melfi : 10.29 Un uomo di 33 anni ha ucciso la moglie, di 27, e si è poi suicidato, a Melfi. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione di famiglia. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era una guardia giurata. Sull'episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza.

Terni e Narni in lutto - uomo si toglie la vita - Corsa all'Anello sospende eventi : Tutti gli spettacoli, le mostre, gli eventi del nostro programma sono sospesi dalle 14.00 alle 16.30 di domani'. Sul posto si è portato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo ...

Macerata - 56enne si toglie la vita : viveva da sfollato dopo che il sisma aveva danneggiato i suoi 3 b&b : Il terremoto aveva danneggiato i suoi tre bed&breakfast e anche la sua casa di proprietà. aveva deciso di ripartire da capo, realizzando nuove strutture ma in un posto diverso. Il sisma, però, aveva lasciato ferite evidenti e mai rimarginate, come in tutta la popolazione. Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo piano di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove ...

Dodicenne si toglie la vita a Catanzaro : la tragedia del Primo Maggio : Sembrava un giorno di festa come altri, un giorno di svago o di riposo. Invece s'è vestito di tragedia assurda e al momento ancora poco comprensibile. Si può decidere di scomparire dal mondo ad appena dodici anni? In queste ore è la domanda principale che si fanno in tanti, non solo a Catanzaro, teatro di un suicidio che ha lasciato il segno in maniera drammatica. Primo Maggio con tragedia a Catanzaro, città in queste ore scossa dal gesto di una ...