Shock Cristiano Ronaldo | l’addio | “è stato bello giocare al Real Madrid”

(Di sabato 26 maggio 2018) IlMadrid ha vinto la tredicesima Champions League ma a fare discutere sono state le dichiarazioni dial termine della partita, dichiarazioni che sembrano d’addio, “èalMadrid”, al termine della stagione potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in un altro club. “Ora voglio godermi questo momento, nei prossimi giorni darò invece una risposta ai tifosi che sono stati sempre dalla mia parte. E’moltoessere alMadrid, parlerò nei prossimi giorni. Addio? No no, per adesso voglio solamente godermi il successo coi miei compagni, nei prossimi giorni darò una risposta”. LEGGI ANCHE –> Champions League, la reazione di Karius al termine della partita VIDEO L'articolo, l’addio: “èalMadrid” ...