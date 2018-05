Seul | una ' fortuna' dialogo Trump-Kim

Vertice con Kim a rischio? Trump - “nessuna notifica da Corea del Nord”/ Errore Usa su Libia : Seul ‘ricuce” : Salta l’incontro Trump -Kim? La Corea del Nord: “Non siamo la Libia ”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i Corea ni non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:45:00 GMT)

Battaglia a torte in faccia tra Seul e Tokyo per colpa di una mousse "politically incorrect" : Un dessert geograficamente non gradevole farà sicuramente litigare la Corea del Sud e il Giappone. I pasticceri non hanno messo in conto il tema caldo del vertice in programma il prossimo venerdì 27 aprile che farà sciogliere il "gâteau" ancora prima di arrivare sulla tovaglia