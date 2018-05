Serie C | Supercoppa | il trofeo è del Padova

Risultati Playout Serie C - lacrime per il Fondi : è retrocessione - Supercoppa al Padova [FOTO] : 1/20 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Video/ Livorno Lecce - 3-1 - : highlights e gol della partita - Supercoppa Serie C - : Video Livorno Lecce , risultato finale 3-1, highlights e gol della partita, valida per il secondo turno della Supercoppa di Serie C.

Lega Serie B - domani Novara-Palermo per Supercoppa primavera 2 Tim : Si terrà domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 14, presso il Centro tecnico federale di Coverciano, la Supercoppa primavera 2 Tim con le vincenti dei due raggruppamenti, Novara e Palermo, che si sfideranno in gara secca. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia a partire dalle 14. A dirigere il match l’arbitro De Santis coadiuvato da Nuzzi e Mariottini. Evento storico dato che si tratta della prima edizione di questa ...

Supercoppa Serie C 2018 : date - club partecipanti e formula Video : Oggi, sabato 12 maggio, è prevista la prima gara della Supercoppa di Serie C 2018, la sfida sara' padova - Livorno. A re le date in calendario e il regolamento. Fin da ora segnaliamo che non ci sara' la diretta tv del primo incontro odierno, né si conosce al momento un'eventuale copertura tv delle rimanenti due partite. A contendersi il trofeo saranno le tre squadre neopromosse in Serie B, vincitrici dei loro rispettivi gironi: Livorno girone A, ...

Serie C Padova - battuto il Livorno 5-1 nella prima di Supercoppa : Padova - Parte con una manita il triangolare di Supercoppa: nella prima giornata di oggi infatti il Padova ha superato 5-1 il Livorno. nella prima frazione di gioco i padroni di casa vanno a bersaglio ...