Serie B Bari | dopo la penalizzazione | striscioni contro la società

Serie B - 2 punti di penalità al Bari : cambiano e slittano i playoff : La decisione del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative: il primo turno dei playoff si gioca a Cittadella. In campo il 3 giugno

Serie B - 2 punti di penalità al Bari : cambiano i playoff : La decisione del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative: il primo turno dei playoff si gioca a Cittadella e non in Puglia

Serie B - Bari : 2 punti di penalizzazione. Passa dal sesto al settimo posto : Due punti di penalizzazione per il Bari. Questa è la decisione presa dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola. Tale penalizzazione è da scontare nella ...

Playoff Serie B : TFN penalizza Bari di 2 punti - pugliesi giocheranno a Cittadella : ROMA - Il Bari giocherà il Playoff di serie B a Cittadella. Il Tribunale Federale ha ufficializzato la penalizzazione di due punti al club biancorosso per irregolarità amministrative. Il Bari aveva ...

Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative : La Sezione disciplinare del Tribunale Federale ha disposto 2 punti di penalizzazione nella classifica di Serie B per il Bari. La penalizzazione è arrivata in seguito ai ritardi riscontrati nei pagamenti dell’IRPEF e dei contributi INPS relativi ai mesi di The post Il Bari è stato penalizzato di 2 punti nella classifica di Serie B per irregolarità amministrative appeared first on Il Post.

Serie B - inflitti due punti di penalizzazione al Bari : Il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica al Bari. L'articolo Serie B, inflitti due punti di penalizzazione al Bari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Playoff Serie B - arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale sul caso Bari : Due punti di penalizzazione per il Bari, cambiano dunque i Playoff di serie B con i pugliesi che giocheranno in trasferta in casa del Cittadella Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica al Bari da scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C. per alcune irregolarità amministrative. ...

Playoff Serie B - penalizzazione in vista per il Bari : ecco i possibili scenari : Playoff Serie B, il Bari alle prese con una penalizzazione che cambierebbe la griglia della postseason del campionato cadetto Ore concitate in casa Bari, ma più in generale per i Playoff del campionato di Serie B, slittati proprio a causa della questione legata alla penalizzazione per il club pugliese. Si è conclusa a Roma l’udienza al Tribunale Federale Nazionale sul deferimento a carico del club e del presidente Cosmo Giancaspro, nel dettaglio ...

Probabili Formazioni Bari-Cittadella Serie B Play-Off 26-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Bari-Cittadella, Play Off Serie B, 26-05-2018, ore 18:00. Un dubbio in difesa per Grosso, mentre tra gli ospiti Chiaretti sarà il trequartista. Partono anche i Play-Off di Serie B con le prime gare secche, che si giocheranno nell’arco dei 90′. In questo articolo vi proponiamo il match tra Bari e Cittadella, con i padroni di casa che sembrano essere i favoriti assoluti per il passaggio del turno, ma ...

Serie B - Playoff 2018 : il nuovo calendario. Programma - orari e date delle partite. Il caso Bari ha portato allo slittamento : La vicenda Bari porta allo stop della post season della Serie B di calcio: la già lunga stagione del campionato cadetto si allunga ancora di più, dato che è stato imposto lo slittamento dell’inizio dei Playoff per determinare la terza squadra promossa in Serie A. Il ritardo nei versamenti di IRPEF e contributi INPS potrebbe costare ai pugliesi una penalizzazione. Ne potrebbe giovare il Cittadella, qualora la società barese dovesse subire ...

Playoff Serie B rinviati per il caso Bari/ Come cambia il nuovo calendario : ecco tutte le date : Playoff Serie B rinviati per il caso Bari: il nuovo calendario, tutte le date. La possibile penalizzazione del Bari ha portato la Lega di Serie B a disporre il rinvio(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:02:00 GMT)

Playoff Serie B - il nuovo programma. Il caso Bari sconvolge il calendario. Gli orari e le date delle partite : Tutto rimandato. L’inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 maggio. Un cambiamento necessario perché, nel caso in cui i pugliesi vengano penalizzati di due punti, il Cittadella scavalcherebbe la formazione di Grosso in classifica e dunque giocherebbe il primo turno in casa. Lo ha deciso il ...

Serie B - l'inizio dei playoff slitta al 3 giugno in attesa del verdetto sul Bari : MILANO - l'inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 ...

Serie B - scoppia il caso Bari : l'avvio dei playoff slitta al 3 giugno : Rinvio di una settimana dei playoff di Serie B, con il turno preliminare ch si svolgerà domenica 3 giugno. Lo ha deciso il presidente della Lega B, Mauro Balata, 'preso atto - informa la Lega cadetta -...