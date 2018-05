Sergio Ramos contro Salah “È forte | ma Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro

Rap e un nuovo tatuaggio - Sergio Ramos si prepara alla finale di Champions League : E' la settimana che conduce alla finale di Champions League, ma Sergio Ramos pare non avvertire più di tanto la tensione. Sarà l'abitudine a queste sfide, saranno i numerosi trofei già conservati ...

Psg - Neymar ha deciso di seguire Sergio Ramos su Instagram : TORINO - Tra una seduta di fisioterapia e un po' di stretching, Neymar scrolla il suo Instagram e decide di seguire Sergio Ramos. 'Tap' e giù il finimondo. Il brasiliano, che continua il programma di ...

Barcellona-Real Madrid - a Sergio Ramos la maglia dell'ultimo Clasico di Iniesta : Da capitano a capitano: l'ultima maglia indossata in un Clasico da Andres Iniesta va a Sergio Ramos. Nella serata di domenica, il centrocampista blaugrana ha giocato il suo ultimo derby di Spagna , ...

Real Madrid in finale di Champions - Sergio Ramos canta già vittoria : 'Somos los Reyes de Europa' : Tante polemiche a causa di alcune discutibili decisioni arbitrali, ma ad accedere alla finale di Champions League è ancora una volta il Real Madrid. Terza finale consecutiva per i Blancos , che hanno ...

Bayern Monaco-Real Madrid - le probabili formazioni della semifinale di Champions League : Lewandowski contro Ronaldo - torna Sergio Ramos : Serata di grande calcio a Monaco di Baviera. Il Bayern sfida i campioni in carica del Real Madrid nell’andata della semifinale di Champions League. Una sfida attesissima tra due squadre storiche del calcio europeo, in quella che per molti addetti ai lavori potrebbe anche essere una finale anticipata. Jupp Heynckes rischia di non avere a disposizione questa sera sera David Alaba. L’austriaco potrebbe saltare il match per un ...

Real Madrid - bagno gelato e musica : così Sergio Ramos si prepara alla semifinale col Bayern : Un bagno ghiacciato e una canzone da cantare a squarciagola: questa la medicina di Sergio Ramos, che così si prepara alla semifinale di andata di Champions League, da giocare mercoledì all'Allianz ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Bayern Real Madrid : Sergio Ramos ci sarà! Diretta tv - orario - le notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Bayern Real Madrid: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti all'Allianz Arena. Dubbio Vidal per Heynckes, Zidane deve rinunciare ancora a Nacho

Real Madrid - Sergio Ramos il caso è chiuso. La Uefa : niente squalifica : niente squalifica per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, sceso a bordo campo negli ultimi minuti di Real-Juventus nonostante la precedente squalifica, potrà giocare la semifinale d'andata ...

Real Madrid - nessuna squalifica per Sergio Ramos : ci sarà in semifinale : nessuna squalifica per Sergio Ramos, il difensore del Real Madrid potrà regolarmente disputare le semifinali di Champions League. Dopo le accese polemiche seguite alla presenza del difensore spagnolo ...

Real Madrid - nessuna sanzione per Sergio Ramos : poteva stare a bordo campo - ecco cosa dice il Regolamento. Giocherà la Semifinale di Champions League : La Uefa non aprirà alcun procedimento disciplinare nei confronti di Sergio Ramos, il difensore del Real Madrid che da squalificato nel finale della gara contro la Juve era sceso a bordo campo vicino al resto della squadra. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, il club spagnolo sarebbe già stato informato e pertanto il capitano dei Blancos potrà regolarmente giocare la Semifinale di andata. La Uefa avrebbe accettato la difesa del Real, ...

Real in ansia per Sergio Ramos : rischia la squalifica : Real in ansia per Sergio Ramos: rischia la squalifica Il difensore del Real, squalificato contro la Juve al Bernabeu, ha assistito dal campo agli ultimi minuti della partita. Era in una zona dove non avrebbe potuto stare. Continua a leggere

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus, battibecco Allegri-Sergio Ramos. Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...