Sequestra la ex | la uccide e si suicida

Prato - Sequestra l’ex fidanzata - la uccide a colpi di pistola e poi si suicida : Ha aspettato l’ex fidanzata, 30 anni, davanti alla sua casa di Prato fino alle 3 di notte. Al suo arrivo, i due hanno iniziato a litigare. Poi l’ha costretta a salire in auto e si è diretto verso San Miniato. Arrivato in un parcheggio, riferiscono le forze dell’ordine, le ha sparato e si è ucciso. L’autore dell’omicidio-suicidio è un 25enne della cittadina in provincia di Pisa. Le ricerche dei carabinieri erano ...

