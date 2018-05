Sequestra la ex | la uccide e poi si suicida

Sequestra ex - la uccide e si suicida : ANSA, - SAN MINIATO , PISA, , 26 MAG - Prima ha sparato alla sua ex poi si è ucciso. I corpi sono stata trovati, poco dopo le 9.00, in un parcheggio a San Miniato , Pisa, dove l'uomo, 25 anni, abitava.

Calciatore Sequestra la ex 30enne e la uccide - poi si suicida : i corpi trovati in un parcheggio : Prima Federico Zini, Calciatore, giramondo del pallone, ha sparato alla sua ex Elisa Amato e poi si è ucciso. I corpi sono stati trovati stamani, poco dopo le 9, in un parcheggio a San Miniato...