Sei cose da sapere e da discutere sulla dipendenza dalla tecnologia

Sei cose che Di Maio ha detto e che servono a capire che intenzioni ha : Il capo politico di M5S in tv conferma le voci su una rinuncia alla premiership. E rilancia l’accordo con la Lega (e non Forza Italia). Si attende la risposta del centrodestra. Ecco cosa ha detto, ospite di '1/2 in più' di Lucia Annunziata Rispetto per il voto popolare "Non ci mettano in condizioni di dire che le istituzioni escludono il volere popolare perché è stato ...

Orario uscita aggiornamento iOS 11.3 oggi 27 marzo? Sei cose da fare su iPhone e iPad prima del download : Certo non ne abbiamo la certezza assoluta ma l'uscita dell'aggiornamento iOS 11.3 su tutti gli iPhone e gli iPad compatibili dovrebbe concretizzarsi oggi 27 marzo come pure raccontato ieri sul nostro magazine. Quale dovrebbe essere l'Orario di rilascio (finalmente pubblico) per il firmware tanto atteso per noi italiani? Esistono dei passaggi da effettuare per assicurarsi che tutto vada al meglio nel momento del download e poi ...

Sei cose importanti che la neo-presidente ha detto in Senato : A partire dall'economia reale. A partire dal lavoro. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani, in particolare nel mezzogiorno. L'industria 4.0 cambierà nei ...