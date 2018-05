Se salta Savona | salta tutto La Lega è pronta a rompere Scontro con il

[Il retroscena] "O Savona ministro o si vota". Salvini è pronto a far saltare il premier Conte. E mette Mattarella e Di Maio con le spalle ... : La prima: il presidente Mattarella accetta suo malgrado il nome e il profilo di Paolo Savona come ministro dell'Economia poiché proposto dal premier incaricato su indicazione di Lega e 5 Stelle. Un ...

Conte-Mattarella - scontro su Savona La Lega : «No a piani B o salta tutto» Salvini su Fb : «Sono arrabbiato» Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Salvini : “O Savona o salta tutto”. E Berlusconi garantisce : “voto ad ottobre” : “Sulla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia salta il governo. È solo lui il nostro candidato”. Sono le parole

Luigi Zingales in corsa per il ministero dell'Economia : se salta Paolo Savona... : Ma vi è poi un'ipotesi dell'ultimissima ora, avanzata da La Stampa : nel toto-ministri per il pesantissimo dicastero dell'Economia, ci sarebbe in corsa anche Luigi Zingales . 55 anni, professore ...

Salvini difende Conte per tenere Savona all'Economia : se saltano loro - salta tutto e si va al voto : "Se salta Savona, salta pure Conte... E se salta Conte, salta tutto". Primo pomeriggio a Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno incontrando a pranzo in un ristorante poco distante da qui. Dalla Lega filtra irritazione per l'attesa. "E' tutto nelle mani di Mattarella, gli abbiamo pure dato il nome...", dice una fonte leghista che vuole restare anonima. Tradotto: perché non dà l'incarico a Giuseppe Conte, il ...

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetti se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

