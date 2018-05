Se il cane feroce ti sbarra la strada non hai alternative | riflessi pronti e agilità E

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018) L’atleta portoghese di parkour Pedro Salgado, conosciuto in rete con lo pseudonimo di Salgadopk, si appresta a filmare una spettacolare sessione di salti e acrobazie in India. Tra voli da brivido da una casa all’altra però Pedro non si aspetta di incontrare un minaccioso San Bernardo che improvvisamente glila. L’atleta che ha iniziato la carriera ispirato dai film di azione di Jackie Chan, sfodera tutta la prontezza die l’che lo contraddistinguono e per un soffio sfugge all’attacco del. L'articolo Se iltilanon hai. E la fuga sembra un film d’azione proviene da Il Fatto Quotidiano.