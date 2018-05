“Scusate | non ce la faccio” Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo

caffeinamagazine

(Di sabato 26 maggio 2018) Una storia che ha colpito i social italiani come poche volte era successo in precedenza. Il racconto addolorato di una donna, Elena Santarelli, costretta a fare i conti con i gravi problemi di salute del figlio Giacomo colpito da una brutta malattia. Un tumore, contro il quale il bambino ha iniziato una durissima battaglia. La showgirl ha deciso per la prima volta di parlarne in diretta nel corso dell’ultima puntata di, in onda sabato 26 maggio su Canale 5, raccontando tutte le difficoltà che lei e il marito Bernardo Corradi, ex calciatore, stanno affrontando. Un momento talmente toccante da far crollare anche la conduttrice, che prima è scoppiata ine poi ha preso le mani di Elena per cercare di assorbire parte di quella forza straordinaria mostrata in questi mesi complicati. “È un momento difficile per me” le ha detto ...