SCUOLA Un prof | se non è più un' avventura è solo colpa nostra

Incontro col professor Strippoli alla SCUOLA don Carlo Costamagna : Strippoli, riguardanti il cammino di ciascuno, il mistero di ogni vita, il fascino dell'indagine e dei progressi della scienza, la bellezza di uno sguardo veramente umano sulla grandezza di ogni ...

Ora i prof sbarrano la SCUOLA : "Il vescovo? Qui non entra" : Torino Vescovo in visita a scuola? Un attentato alla laicità scolastica. A pensarla così è stato un gruppo di docenti della scuola media 'Brofferio' di Cafasse, un piccolo paese dell'hinterland ...

Prof caduto a SCUOLA : 'Non ricordo niente - ho pensato al peggio. Grazie per l'affetto' : Livorno: trauma cranico, frattura della scapola, alcune costole rotte, un taglio Profondo sulla nuca. Il docente parla dal letto d'ospedale. La consolazione dell'affetto di tante persone, di colleghi ...

Insegnante precipita a SCUOLA - l'affetto degli studenti : 'Che spavento... Forza professore - a presto' : Livorno: choc per i ragazzi che erano in laboratorio, uno di loro stava andando sul ballatoio che ha ceduto perché faceva caldo

Violenza a SCUOLA : calci e pugni al professore colpevole di aver sospeso il figlio : Un nuovo grave atto di Violenza è accaduto in una scuola di Taranto. Un professore che insegna in una scuola media del rione Tamburi è stato picchiato dal padre di uno studente per il quale era stata ...

Livorno - crolla pavimento a SCUOLA : volo 3 metri del prof/ Video - condizioni fortunatamente non gravi : Livorno, crolla il pavimento a scuola, prof cade al piano di sotto: volo di 3 metri e trauma alla scapola. Il docente ha superato una zona interdetta per aprire una finestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 21:42:00 GMT)

LIVORNO - CROLLA PAVIMENTO A SCUOLA : VOLO 3 METRI DEL PROF/ Video - scatta l’allarme edilizia scolastica : LIVORNO, CROLLA il PAVIMENTO a SCUOLA, PROF cade al piano di sotto: VOLO di 3 METRI e trauma alla scapola. Il docente ha superato una zona interdetta per aprire una finestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:30:00 GMT)

Crolla pavimento a SCUOLA : il volo del professore : volo di 3 metri, stamane, per un professore di diritto ed economia che lavora all'istituto professionale Colombo di Livorno. Marco Cannito, conosciuto anche per la sua attività politica (è consigliere comunale), si trovava su un ballatoio, all'esterno del laboratorio d'informatica, quando è caduto. Il pavimento in cartongesso ha ceduto improvvisamente. Sul posto, a soccorrere l'insegnante, sono arrivati immediatamente i volontari della Croce ...

Bulli del 'Carrara' contro il prof - tre studenti tornano a SCUOLA : Lucca, 23 maggio 2018 - Sono tornati regolarmente in classe tre dei sei studenti dell'Itc Carrara di Lucca sospesi per aver offeso e minacciato in classe il loro professore di italiano e storia ...

Livorno - cede pavimento a SCUOLA : prof cade nell’aula sottostante - ferito : Il docente voleva aprire una finestra per accontentare i suoi alunni che avevano caldo ma sarebbe entrato in un'area non praticabile e interdetta perché non ha capacità portante. il pavimento si è sfondato e lui è finito letteralmente nell'aula sottostante.Continua a leggere

Livorno - crolla il solaio di una SCUOLA : professore vola giù da tre metri : L'incidente questa mattina poco dopo le otto all’istituto professionale Colombo. L'insegnante è entrato in una zona non accessibile. Non è grave

Crolla solaio di una SCUOLA - prof cade da 3 metri : Livorno, 23 mag. - (AdnKronos) - Un solaio all'esterno di un laboratorio d'informatica dell'istituto professionale 'Colombo' a Livorno è Crollato questa mattina intorno alle 8,20. Da quanto si apprende, un docente è caduto da un'altezza di circa 3 metri e avrebbe riportato traumi alla schiena. L'uom

Crolla solaio di una SCUOLA - prof cade da 3 metri : Un solaio all'esterno di un laboratorio d'informatica dell'istituto professionale 'Colombo' a Livorno è Crollato questa mattina intorno alle 8,20. Da quanto si apprende, un docente è caduto da un'...

Taranto - professore picchiato a SCUOLA dal padre di uno studente che aveva sospeso : Il docente insegna in una scuola media del rione Tamburi e aveva proposto il proccedimento disciplinare nei confronti del figlio dell'aggressore. Il ragazzo lo...