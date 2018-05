Scontro su Savona | Lega | Niente piano B Meloni | No a ingerenze del Colle

Lo Scontro sul ministero a Savona mette a rischio il governo Conte - Meloni : 'Pronti ad aiutare Salvini' : 26 mag 11:01 Meloni: "Su Savona ministro Economia Fdi offre il suo aiuto" "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo ...

"Se salta Savona - salta tutto" La Lega è pronta a rompere Scontro con il Quirinale sul Tesoro : "Se salta Savona al ministero dell'Economia, salta tutto e niente governo". Così uno dei massimi esponenti della Lega spiega ad Affaritaliani.it il livello di Scontro tra Matteo Salvini e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini pronto a rompere - lo Scontro inaudito su Paolo Savona. 'Cosa vuole davvero Mattarella' - crolla tutto : 'Son molto arrabbiato', ha scritto sibillino Matteo Salvini su Facebook, venerdì sera. In quei minuti, si stava consumando il drammatico scontro istituzionale su Paolo Savona ministro dell' Economia . Il premier incaricato Giuseppe Conte era appena uscito dallo studio di Sergio Mattarella per un faccia a faccia imprevisto e informale. Nessuna lista dei ministri, in mano al professore, ma ...

Scontro su Savona - il governo è in bilico. Salvini minaccia : “Torniamo a votare” : Per scatenare il panico e ripiombare in un clima di possibile ritorno al voto bastano tre parole scritte su Facebook: «Sono davvero arrabbiato». Lapidario, Matteo Salvini sintetizza il suo stato d’animo nei confronti del Quirinale, dopo un’ennesima giornata di trattative sul nome scelto per il ministero dell’Economia, l’economista euroscettico Paol...

Ministri - Scontro sull'Economia. Lega : "Savona. No a piano B" : Giuseppe Conte dopo una mattinata intensa di incontri con Visco, Salvini e Di Maio, è salito al Quirinale. Secondo fonti vicine al premier incaricato, Conte si srebbe recato al Colle per un colloquio "informale" con il presidente della Repubblica. Di fatto il nodo sa sciogliere resta sempre la casella dell'Economia con il nome di Paolo Savona, il prof anti-euro in pole position per Lega e M5s per il dicastero di via XX Settembre. Scelta questa ...

Conte-Mattarella - Scontro su Savona La Lega : «No a piani B o salta tutto» Salvini su Fb : «Sono arrabbiato» Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Conte al Colle senza la lista - è Scontro su Savona : ira della Lega : 'Abbiamo doverosamente parlato dello stato dell'economia italiana ha detto Conte ai cronisti c'è stato un aggiornamento'. Il premier incaricato ha poi ricordato che la prossima settimana ci sarà la ...

