Scommesse finale Champions League | quote e pronostico Real Madrid-Liverpool

Pronostico Juventus-Milan Tim Cup : consigli Scommesse finale del 9 maggio 2018 : Ci siamo. L’atto finale di questa 71esima edizione di Coppa Italia è finalmente alle porte, con Juventus e Milan pronte al terzo incrocio stagionale. Riusciranno i bianconeri a mantenere il titolo (sarebbe il 13°), oppure i rossoneri conquisteranno il sesto trofeo nazionale che manca ormai da 15 anni? Per Allegri alzare nuovamente il trofeo sarebbe una sorta di record, perché infilerebbe il quarto double consecutivo da quando siede sulla ...

Pronostici Europa League/ Scommesse e quote : Rudi Garcia a caccia della finale (andata semifinali) : Pronostici Europa League: quote e Scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo (26 aprile).(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:51:00 GMT)

Liverpool-Roma - le quote dei bookmakers per le Scommesse. Giallorossi sfavoriti nella semifinale di Champions League : I bookmakers vedono la Roma nettamente sfavorita nei confronti del Liverpool. L’andata delle semifinali di Champions League 2018 è tutta in favore dei Reds: gli esperti quotano a 1.55 la vittoria della squadra di Jurgen Klopp e addirittura a 6.00 il successo degli uomini di Eusebio Di Francesco, mentre il pareggio è dato a 4.50. I Giallorossi, come fecero contro il Barcellona nei quarti di finale, sperano di sovvertire i pronostico. Le ...

Pronostici Europa League/ Quote e Scommesse per le partite di ritorno (quarti di finale) : Pronostici Europa League: Quote e scommesse per i match di ritorno dei quarti di finale. La Lazio di Inzaghi rimane favorita contro il Salisburgo oggi in campo?.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:02:00 GMT)