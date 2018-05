Sciopero Università | disagi per gli studenti

Cile - atenei in rivolta contro le molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in Sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

"Giù le mani dagli appelli - ci danneggiate" - gli universitari italiani contro lo Sciopero dei docenti : I professori universitari tornano a scioperare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria a giorni proclamerà una nuova protesta, cancellando appelli per esami di profitto negli atenei italiani nel periodo che va dal 1° giugno al 31 luglio 2018. Sono state già superate le 5000 firme, ampiamente sufficienti per proclamare un nuovo sciopero. Pochi giorni ancora per firmare, poi avverrà la proclamazione ...

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Università - a giugno nuovo Sciopero docenti : a rischio esami estivi. Protestano gli studenti : La commissione di Garanzia ha dato il via alla libera alla nuova agitazione dei docenti, che però dovranno garantire almeno cinque appelli all'anno. Non ci sta...