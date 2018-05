Sciopero treni oggi sabato 26 e domenica 27 maggio Ultime notizie | reazioni social | tra

Sciopero treni OGGI SABATO 26 E DOMENICA 27 MAGGIO/ Ultime notizie : indetto dopo l’incidente di Caluso : SCIOPERO TRENI OGGI e domani, 26-27 MAGGIO 2018: caos TRENItalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:56:00 GMT)

Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio : gli orari e le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

Sciopero dei treni di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero dei treni di trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Sciopero treni oggi sabato 26 e domenica 27 maggio/ Ultime notizie : orari Trenitalia-Italo - Frecce regolari : Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio 2018: caos trenitalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:16:00 GMT)

Sciopero di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Sciopero trasporti giugno 2018 : calendario treni - autobus e aerei Video : Il mese di giugno si preannuncia complicato per i viaggiatori italiani, a causa dei numerosi scioperi previsti. A re il calendario delle proteste che interesseranno le corse di treni, autobus e mezzi trasporti pubblico locale, senza dimenticare il settore aereo. Prima che si entri nel prossimo mese, maggio riservera' 8 ore di passione alla categoria dei pendolari tra sabato 26 e domenica 27 maggio a causa dello Sciopero trenitalia, Trenord e ...

Sciopero treni oggi e domani - 26-27 maggio Trenitalia - Italo - Trenord/ Ultime notizie : orari - corse cancellate : Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio 2018: caos trenitalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali. La prima parte dello Sciopero - che comporta personale treni e di tutto il comparto ferroviario anche nelle Stazioni - vede implicato il sindacato OrSA e durerà 4 ore, dalle 10 alle 14, della giornata di oggi sabato 26 maggio 2018. Riguarderà le tre principali sigle nazionali, ...

Sciopero dei treni sabato 26 e domenica 27 maggio : tutte le informazioni : Oltre allo Sciopero di 4 ore indetto dall’Orsa settore Ferrovie (qui tutte le informazioni), tra domani e domenica (26 e 27 maggio)...

Sciopero ferroviario sabato 26 maggio : treni a rischio : Dopo il tragico incidente ferroviario di Caluso (Torino), l'Orsa settore Ferrovie ha proclamato uno Sciopero...

Francia : sindacato Sncf - 'Sciopero treni va avanti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sciopero Trenitalia giugno 2018 : calendario date delle proteste Video : Sono state rese note le prime date ufficiali degli scioperi Trenitalia e Trenord in calendario nel prossimo mese di giugno. A re le date e gli orari in cui i treni potranno subire disagi a causa della protesta dei lavoratori. Alla fine del corrente mese, intanto, i dipendenti delle due societa' aderiranno alla Sciopero del 26 maggio [Video] indetto dal sindacato CAT Coordinamento Autorganizzato Trasporti, con l'inizio dei disagi fissato per le ...

Sciopero dei treni sabato notte : Il personale di Fs incrocierà le braccia dalle 22 di sabato 26 maggio alle 5.59 di domenica 27 maggio 2018 . Lo comunica il gruppo Ferrovie dello Stato italiane precisando che lo Sciopero nazionale è ...

Sciopero Trenitalia - Trenord - Italo 26-27 maggio 2018 : orari dello stop Video : Il prossimo 26 maggio si terra' lo Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo NTV sull'intero territorio nazionale e si protrarra' fino al giorno successivo. A re gli orari dello stop previsto per fine mese. Dopo lo Sciopero degli aerei [Video], i viaggiatori italiani dovranno cerchiare in rosso nel loro calendario il giorno 26 del corrente mese, data nella quale si preannunciano diversi disagi per chi desidera o deve spostarsi in treno per ...

Sciopero treni maggio 2018 : date - fasce orarie e informazioni utili Video : Nuovi aggiornamenti sullo Sciopero dei treni nel mese di maggio 2018. A differenza di aprile, nel quinto mese dell'anno non ci saranno moltissime proteste nel settore ferroviario. Sara' un maggio ricco di scioperi, invece, per quanto riguarda altri settori, quali quello aereo e quello scolastico [Video]. Di to, il calendario con date e fasce orarie delle agitazioni previste, con tutti i consigli utili per i pendolari forniti al fine di ...