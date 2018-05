Sciopero dei treni di Trenitalia | Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio | le

Milano - primo Sciopero dei rider : in piazza per più tutele. FOTO : Milano, primo sciopero dei rider: in piazza per più tutele. FOTO Si sono fermati i fattorini delle società di food delivery, che consegnano cibo a domicilio in bicicletta o scooter. Bassa però l'adesione al presidio, organizzato dalla Cgil in piazza XXIV maggio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Sciopero dei rider - è la prima volta ma Cgil da sola : “Ora alfabetizzazione sindacale” : “Se noi non lo avessimo proclamato, in questi giorni non si sarebbe parlato così tanto delle condizioni dei rider”. È soprattutto questo, più che le adesioni, il risultato che Luca Stanzione, segretario generale della Filt-Cgil di Milano, può rivendicare riguardo allo Sciopero dei freelance delle consegne di cibo a domicilio. È il primo Sciopero di questo tipo in Italia: la Cgil milanese lo ha organizzato a una settimana dall’incidente che è ...

Sciopero dei treni sabato 26 e domenica 27 maggio : tutte le informazioni : Oltre allo Sciopero di 4 ore indetto dall’Orsa settore Ferrovie (qui tutte le informazioni), tra domani e domenica (26 e 27 maggio)...

Primo Sciopero dei riders - sfruttati e senza protezione : Sotto i riflettori la difficile condizione dei lavoratori on demand, senza contratto e assicurazione. La settimana scorsa un ragazzo di 28 anni è finito sotto un tram a Milano mentre lavorava ed ha ...

Lombardia - oggi c’è il primo Sciopero dei rider : Dalla mezzanotte di ieri è stato indetto il primo sciopero della storia dei rider, i ciclofattorini che consegnano, in bicicletta, il cibo da asporto. L’azione è la conseguenza dell’incidente che, qualche giorno fa, ha coinvolto un fattorino di Just Eat e gli ha causato l’amputazione di una gamba, ma i motivi di protesta sono anche molti altri: si chiede innanzitutto una maggiore tutela della sicurezza e dell’integrità fisica dei rider, ma anche ...

Sciopero dei treni sabato notte : Il personale di Fs incrocierà le braccia dalle 22 di sabato 26 maggio alle 5.59 di domenica 27 maggio 2018 . Lo comunica il gruppo Ferrovie dello Stato italiane precisando che lo Sciopero nazionale è ...

Sciopero dei giornalisti Mondadori : Proclamato da venerdì 18 a lunedì 21 maggio contro l'ipotesi di una cessione delle testate Tustyle e Confidenze

Corriere della Sera - Sciopero dei dorsi locali contro i tagli. Ipotesi della maxi aggregazione sul polo di Padova - : Desta infine forti perplessità che il desk centralizzato di Padova possa sostituire al meglio i colleghi sul territorio per speciali, sport, cultura e spettacoli». Il sindacato giornalisti del ...

Mondadori - l’editrice dei Berlusconi in Sciopero sulla trattativa per vendere 2 riviste al croato dalle spalle deboli : La Mondadori fa affari con un piccolo editore croato Andelko Aleksic, nella morsa dei debiti con fornitori e fisco. E prepara una sorta di “operazione di dismissione mascherata per liberarsi dei lavoratori – dei settimanali Tu Style e Confidenze -, senza metterci la faccia” come spiega una nota dei giornalisti della casa editrice della famiglia Berlusconi. Per giunta, tutto questo accade dopo tre anni di stati di crisi. Segrate è infatti alle ...

Poste : Sciopero dei dipendenti il 25 maggio - non in Molise : Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Le Organizzazioni Sindacali Cobas Poste Lavoro Privato, CUB Poste e SI Cobas Poste hanno proclamato uno sciopero per tutti i lavoratori di Poste Italiane, ad eccezione del Molise, per l’intera giornata del 25 maggio prossimo. Lo rende noto il gruppo Poste Italiane.

Ilva - prosegue lo Sciopero dei lavoratori. Il padre dell’operaio morto arriva in fabbrica : Dopo Taranto, dove ieri si è consumato il dramma di Angelo Fuggiano, 28enne padre di due bimbi, dalle 7 di questa mattina sono scattate 24 ore di sciopero anche all’Ilva di Genova. E la protesta si estende anche ai porti. Il genitori del ragazzo morto si è presentato davanti ai cancelli del siderurgico dove ha ricevuto la solidarietà dei lavoratori.Continua a leggere

"Giù le mani dagli appelli - ci danneggiate" - gli universitari italiani contro lo Sciopero dei docenti : I professori universitari tornano a scioperare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria a giorni proclamerà una nuova protesta, cancellando appelli per esami di profitto negli atenei italiani nel periodo che va dal 1° giugno al 31 luglio 2018. Sono state già superate le 5000 firme, ampiamente sufficienti per proclamare un nuovo sciopero. Pochi giorni ancora per firmare, poi avverrà la proclamazione ...

Ilva Taranto - morto un operaio : Sciopero dei sindacati : Angelo Fuggiano, 28enne operaio della ditta Ferplast, è stato travolto da una fune durante attività di manutenzione alla gru Dm6. Le segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e dell'appalto dalle 11 di giovedì fino a tutto il primo turno di venerdì

Ilva - operaio 28enne muore travolto da una fune a Taranto. Sciopero immediato dei lavoratori fino a venerdì mattina : Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast, società che lavora in appalto per le acciaierie Ilva, è morto travolto da una fune. L’incidente è avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Da una prima ricostruzione, durante il cambio turno, sembra che un cavo sia saltato in fase di ancoraggio dalla macchina scaricatrice Dm6. La vittima è Angelo Fuggiano, 28 anni, deceduto sul ...