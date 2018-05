Sciame sismico a Catania | quando l' Etna fa paura

Terremoto - 10 scosse in meno di un'ora : Sciame sismico scuote l’Etna : Terremoto, 10 scosse in meno di un'ora: sciame sismico scuote l’Etna L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha registrato una decina di scosse tra le 11:36 e le 12.28 con profondità tra gli 11 e i 31 chilometri. Hanno tremato in particolare i centri di Milo e Sant’Alfio, in provincia di Catania Parole chiave: ...

Terremoto sul Vesuvio : Sciame sismico nel cratere/ Otto scosse in poche ore : Ingv rassicura - “tutto normale” : Terremoto sul Vesuvio: sciame sismico nel cratere, Otto scosse in poche ore. Ingv rassicura: “tutto normale”. Le ultime notizie sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:00:00 GMT)

Terremoto - Sciame sismico in Sicilia : due scosse in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Sciame sismico nell'Appennino centrale - paura ma nessun danno : Roma, 4 mag. , askanews, E' proseguito per tutta la notte lo Sciame sismico tra Emilia Romagna, Toscana e Marche sull'Appennino centrale, dopo la scossa di magnitudo 3.6 di ieri sera alle 20.46, 6 km ...

Sciame sismico infinito nelle Marche e la ricostruzione che non decolla Video : Una raffica di scosse sismiche ha di nuovo interessato l'Appennino marchigiano. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv ne ha contate almeno una ventina nelle ultime 24 ore [Video], quasi tutte con epicentro a Pieve Torina, borgo della provincia di Macerata gia' martoriato dai terremoti del 2016. La scossa più forte alle 21,21 di ieri sera, quando i sismografi hanno registrato una magnitudo di 3.2. Poi un'altra alle 23,20 di 3.1. ...

TOSCANA - TERREMOTO DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a Siena : recente Sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)