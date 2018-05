blogo

: Scialpi ha un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi - IncontriClub : Scialpi ha un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi - gossipblogit : Scialpi ha un nuovo fidanzato dopo la fine del matrimonio con Roberto Blasi - elisabemax : Scialpi innamorato: nuovo fidanzato dopo matrimonio finito -

(Di sabato 26 maggio 2018) Giovanniha unamore.la separazione con il marito, il suo ex manager, il cantante finalmente ha trovato un, e ha raccontato tutto al settimanale Spy. La separazione è stata burrascosa, ma adesso sembra essere tornato il sereno: Shalpy, come si fa chiamare, ha infatti conosciuto in America Leo, un dirigente bancario di 60 anni che ha alle spalle uncon una donna. Quando le cose vanno spontaneamente nel modo in cui si desidera che vadano.... #shalpy #& #leo Un post condiviso da Shalpy() (@shalpy) in data: Mag 24, 2018 at 11:38 PDT prosegui la letturaha unladelconpubblicato su Gossipblog.it 26 maggio 2018 14:58.