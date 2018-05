Scherma – Spada maschile | sette gli azzurri qualificati per il tabellone principale della

Scherma - Coppa del Mondo : cala il sipario sulla spada con il Grand Prix di Cali : La Coppa del Mondo di spada chiude la sua stagione in Colombia a Santiago De Cali. Ultimo Grand Prix dell’anno e che va a sostituire quello della capitale Bogotà. Ricordi felici per i colori azzurri sulle pedane colombiane visto che lo scorso anno erano saliti sul podio Marco Fichera, Edoaordo Munzone ed Alberta Santuccio. Assenza importante in casa Italia in vista di questo fine settimana. Mancherà, infatti, Mara Navarria, secondo nella ...

Scherma : azzurre spada terze a Dubai : ANSA , ROMA , 6 MAG L'Italia conclude al terzo posto lagara a squadre sulle pedane di Dubai dove si è svolta lapenultima prova di Coppa del Mondo. E' il terzo podio stagionaleper le spadiste azzurre che nell'ultima gara a squadre prima diEuropei e Mondiali, mette in bacheca il terzo posto accanto aisecondi posti ottenuti a Tallin ad ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile : Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla ...

Scherma - Mondiali cadetti : tripletta Italia nella spada maschile : La diretta delle fasi decisive su Repubblica Tv Sport dalle 18:00. Tags Argomenti: Scherma Protagonisti: © Riproduzione riservata 02 aprile 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli conquista l’oro - Filippo Armaleo l’argento e Simone Greco il bronzo : Arriva una straordinaria tripletta azzurra nella spada Under 17 ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro di Davide Di Veroli, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Davide Di Veroli, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione ...

Scherma - Mondiale Under 20 : Di Veroli argento nella spada : Una giornata da vivere in diretta, dalle 18:00, su Repubblica Tv Sport. Tags Argomenti: Scherma Scherma mondiali Under 20 Protagonisti: © Riproduzione riservata 01 aprile 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : l’Italia apre con l’argento di Davide Di Veroli nella spada : L’Italia apre con una medaglia d’argento i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Verona. A salire sul podio iridato è stato Davide Di Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton. In precedenza il ...

Scherma : Cdm spada donne - vince Navarria : Per la friulana dell'Esercito si tratta del quintosuccesso in Coppa del Mondo. In finale la Navarria ha superatoal minuto supplementare, per 5-4, la cinese Lin Sheng, dopo chein semifinale era stata ...