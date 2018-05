Sbk – Melandri e Davies in difficoltà nelle prove libere del venerdì di Donington

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018)10º e16º con il team Aruba.it Racing – DucatidelIl team Aruba.it Racing – Ducati è sceso oggi in pista a(Regno Unito) per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike. Al termine delle tre sessioni didel, svoltesi in condizioni meteo autunnali – con poco più di 10 gradi nell’aria, cielo nuvoloso e pioggia battente fino al primo pomeriggio – Marcoe Chazhanno siglato rispettivamente il decimo e sedicesimo tempo. L’italiano ha comunque guadagnato l’accesso diretto alla Superpole 2, mentre il gallese – scivolato alla curva 1 e portato al centro medico per un controllo, che ha escluso conseguenze fisiche di rilievo – dovrà disputare la Superpole 1. Stesso discorso per Michael Ruben Rinaldi, in pista con i colori dell’Aruba.it Racing – ...