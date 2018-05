SBK a Donington in Gara1 vince van der Mark

DIRETTA SBK 2018 / Superbike info streaming video e tv : Sykes in pole position! Griglia di partenza Donington : DIRETTA Sbk 2018 : Superbike info streaming video e tv, orario e risultato live di Super pole e gara-1 del Gp Gran Bretagna a Donington : cronaca e vincitore (oggi sabato 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:31:00 GMT)

SBK – Melandri e Davies in difficoltà nelle prove libere del venerdì di Donington : Melandri 10º e Davies 16º con il team Aruba.it Racing – Ducati nelle prove libere del venerdì a Donington Il team Aruba.it Racing – Ducati è sceso oggi in pista a Donington (Regno Unito) per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike. Al termine delle tre sessioni di prove libere del venerdì, svoltesi in condizioni meteo autunnali – con poco più di 10 gradi nell’aria, cielo nuvoloso e pioggia battente fino al primo ...