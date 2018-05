Savona come Froome | l’unico che ha le carte in regola è colui che sembra non averle

Vittorio Feltri : 'Paolo Savona? Sergio Mattarella metterà un nome a lui gradito - così come chiesto dall'Europa' : Il direttore, semmai, esprime il suo dissenso per le barricate opposte da Sergio Mattarella al nome di Paolo Savona all'Economia: 'Lui sì che ha un buon curriculum - riprende riferendosi a Savona -. ...

Paolo Savona - lo sfregio all'economista sovranista : l'ultima ipotesi - nel governo come Sottosegretario all'Ue : ... figuriamoci quanto sarà pronto a tutto il Capo dello Stato per frenare la nomina dell'economista sovranista Paolo Savona al ministero dell'Economia. Il suo nome è ancora oggi uno dei nodi più ...

MINISTRO Savona?/ Non succede - ma se succede non finiremo come la Grecia : Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di formare un Governo, di cui potrebbe far parte Paolo Savona come MINISTRO dell'Economia. Il punto di NICOLA BERTI(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 06:01:00 GMT)SPILLO/ Via i monopoli sindacali: la sfida di Assolombarda a Lega e M5s (e a Confindustria), di N. BertiSPY FINANZA/ Le mosse della Francia per comprarsi i gioielli italiani, di M. Bottarelli

Paolo Savona nel saggio Come un incubo e come un sogno : temo Italia in vicolo cieco : Reuters ha riportato alcuni stralci del libro del ministro designato da M5S e Lega per l'Economia, Paolo Savona. Il saggio, che uscirà venerdì 25 maggio, si intitola "come un incubo e come un sogno", edito da Rubbettino:

