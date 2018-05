Santarcangelo Vicenza Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

DIRETTA/ Vicenza Santarcangelo (risultato finale 2-1) info streaming video e tv : la decide Giacomelli! : DIRETTA Vicenza Santarcangelo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo all'andata dei playout di Serie C, partita valida per il girone B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:17:00 GMT)

DIRETTA/ Vicenza Santarcangelo (risultato live 1-1) info streaming video e tv : Ljesak pareggia i conti : DIRETTA Vicenza Santarcangelo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo all'andata dei playout di Serie C, partita valida per il girone B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:09:00 GMT)

Diretta / Vicenza Santarcangelo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : equilibrio al Menti : Diretta Vicenza Santarcangelo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo all'andata dei playout di Serie C, partita valida per il girone B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:11:00 GMT)

DIRETTA / Vicenza Santarcangelo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : si comincia! : DIRETTA Vicenza Santarcangelo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo all'andata dei playout di Serie C, partita valida per il girone B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:38:00 GMT)

Vicenza Santarcangelo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Vicenza Santarcangelo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Siamo all'andata dei playout di Serie C, partita valida per il girone B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:34:00 GMT)

DIRETTA / Vicenza-Santarcangelo (risultato finale 1-2) : colpo salvezza per i romagnoli! : DIRETTA Vicenza-Santarcangelo: risultato finale 1-2. Grande vittoria esterna per i romagnoli, che arriva in rimonta: la salvezza nel girone B della Serie C è adesso molto più vicina(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:13:00 GMT)

Diretta/ Vicenza-Santarcangelo (risultato live 0-0) streaming video e tv : ritmi subito alti! : Diretta Vicenza-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:35:00 GMT)

Il Vicenza sfida il Santarcangelo Segui la diretta : Vicenza , 3-5-2, : Valentini; Malomo, Milesi, Crescenzi; Bianchi, Giorno, Tassi, De Giorgio, Jakimovski; Comi, Giacomelli. All.: Lerda A disp.: Fortunato, Costa, Alimi, Ferrari, Magri, Giraudo, ...

Diretta / Vicenza-Santarcangelo streaming video e tv : testa a testa - probabili formazioni - quote e orario : Diretta Vicenza-Santarcangelo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:42:00 GMT)