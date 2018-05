: Governo, terminato incontro Di Maio-Salvini. Passi avanti su premier - TgLa7 : Governo, terminato incontro Di Maio-Salvini. Passi avanti su premier - Agenzia_Ansa : #Governo #Salvini, oggi nomi della #Lega, passi indietro già fatti - mgulivo7 : RT @repubblica: Governo, scontro su Savona. Salvini: 'No passi indietro, stasera lista a Conte' [news aggiornata alle 17:50] -

Il leader della Lega non cede su Savona al ministero dell'Economia,nome che non sarebbe gradito al Colle.Rispondendo ai cronisti dopo un vertice a via Bellerio: "Un rischio di frattura col Quirinale? L'unico rischio che vedo è la frattura tra i palazzi del potere e gli italiani, se qualcuno rallentasse ancora il processo di cambiamento". "la Lega ne ha già fatti tanti.daremo a Conte i nomi della Lega che sono pronti a fare i ministri.E non è una questione di nomi, ma di rispetto del voto degli italiani"(Di sabato 26 maggio 2018)