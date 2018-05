Salvini : no passi indietro - stasera lista : 17.55 Il leader della Lega non cede su Savona al ministero dell'Economia,nome che non sarebbe gradito al Colle.Rispondendo ai cronisti dopo un vertice a via Bellerio: "Un rischio di frattura col Quirinale? L'unico rischio che vedo è la frattura tra i palazzi del potere e gli italiani, se qualcuno rallentasse ancora il processo di cambiamento". " passi indietro la Lega ne ha già fatti tanti. stasera daremo a Conte i nomi della Lega che sono ...

Governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...