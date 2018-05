Salvini | Stasera a Conte la lista dei ministri leghisti O si parte o non tratto

L’aut aut di Salvini : o si parte o si vota «Stasera nostra lista a Conte» Live : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza». E annuncia: stasera la lista a Conte. Su Savona all’Economia non cede: «No a un ministro che piace alla Germania»

Salvini non cede su Savona : già fatti passi indietro - stasera lista ministri a Conte : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Salvini : “Basta passi indietro - stasera la nostra lista a Conte”. Savona resta il nome per l’Economia : «Di passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare». Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini al termine di una riunione in via Bellerio con i suoi fedelissimi, torna sulla questione della scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Annuncia che fornirà già stasera la sua lista di minist...

Governo - Salvini (Lega) : “Stasera darò i nomi dei ministri a Conte. Basta passi indietro” : “La Lega è a disposizione degli italiani, ma se qualcuno ci rimproverasse che qualcuno dei nostri ministri fa troppo l’interesse degli italiani e troppo poco l’interesse di qualche lobby europea e allora no. Abbiamo già fatto troppi passi indietro”. Con queste parole Matteo Salvini sabato pomeriggio ha dato un aggiornamento del caso Savona. “passi indietro ne abbiamo fatti 18 e la Lega ha rinunciato a tutto quello ...

