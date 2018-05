Salvini | «Se salta tutto la frattura è con italiani Stasera la nostra lista a Conte»

Salvini : "Se salta il governo la frattura è con gli italiani" : "Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere direttamente sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Secondo Salvini, comunque, "passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, ...

Conte-Mattarella - scontro su Savona La Lega : «No a piani B o salta tutto» Salvini su Fb : «Sono arrabbiato» Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Salvini difende Conte per tenere Savona all'Economia : se saltano loro - salta tutto e si va al voto : "Se salta Savona, salta pure Conte... E se salta Conte, salta tutto". Primo pomeriggio a Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno incontrando a pranzo in un ristorante poco distante da qui. Dalla Lega filtra irritazione per l'attesa. "E' tutto nelle mani di Mattarella, gli abbiamo pure dato il nome...", dice una fonte leghista che vuole restare anonima. Tradotto: perché non dà l'incarico a Giuseppe Conte, il ...

Governo Lega-M5S - incontro tra Salvini e Di Maio : salta il nome di Conte? : 17.40 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso in attesa di conoscere dai diretti interessati come stanno procedendo i lavori, è l'ufficio stampa della Lega ad anticipare che si è trattato di un vertice costruttivo:Clima sereno e costruttivo. Si va avanti, al centro della discussione gli ultimi dettagli in attesa della convocazione del presidente Mattarella.17.00 - Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di Giuseppe ...