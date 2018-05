huffingtonpost

: #UltimOra #Governo, #Salvini: se salta #Savona è frattura tra istituzioni e italiani - SkyTG24 : #UltimOra #Governo, #Salvini: se salta #Savona è frattura tra istituzioni e italiani - HuffPostItalia : Salvini: 'Se salta il governo la frattura è con gli italiani' - repubblica : Oggi su @repubblica?? Salvini furioso sullo stop a Savona: “Così salta tutto e si torna a votare a ottobre”… -

(Di sabato 26 maggio 2018) "Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli". Lo ha detto Matteoin via Bellerio, senza rispondere direttamente sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Secondo, comunque, "passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare"."Un rischio dicon il Quirinale? L'unico rischio che vedo è un'ulterioretra i palazzi del potere e gli. Se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento facendore 15 giorni di lavoro e sacrificio, sarei ancora arrabbiato", ha aggiunto il leader leghista."Noi non vediamo l'ora di cominciare a lavorare. Già stasera daremo al presidente del ...