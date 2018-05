Salvini | Savona? Lega ha già fatto tanti passi indietro

Mattarella pone veto su Savona all'Economia. Salvini : si torni al voto : ... la quale chiarisce che "pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde" è "diritto di un governo scegliere un ministro dell'Economia non indicato da Bruxelles . - aggiungendo - L' Italia è ...

Salvini non cede su Savona : passi indietro ne abbiamo già fatti. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

"Salvini sa di vincere e rompe Savona un pretesto per votare" "Maggioranza al Cdx - addio M5S" : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte cerca l’ultima mediazione. Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio FdI : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S...

Il fuorionda di D'Alema : "Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona - Salvini piglia l'80%" : 'Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati - ha sbottato Salvini - e noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene ...

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. Conte vede Giansanti - candidato agli Esteri : ... 'Ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il presidente del Consiglio incaricato - ha scritto l'esponente M5s - ma porre veti sul ministro dell'Economia, malgrado ...

Giorgia Meloni - la telefonata a Salvini : 'Mattarella non si permetta' - lo sfregio su Savona : L'ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: 'È un'ingerenza inaccettabile quella del Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, e Fratelli d'Italia pur senza modificare la sua posizione sul governo giallo-verde, su questo tema ha offerto il proprio aiuto a Matteo Salvini perché inaccettabile che in Italia non ci sia ...

Savona - Salvini : mai al Tesoro un ministro 'tedesco'. Meloni con lui : ... e il partner di governo, che il leader M5S , di concerto con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, intende appoggiare nella scelta di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...

Savona - Salvini : mai al Tesoro un ministro "tedesco". Meloni con lui : La formazione del governo si è arenata sulla lista dei ministri e in particolare sul nome di Paolo Savona per la casella del Tesoro. «Stiamo lavorando», ha risposto il...

Governo 2018 - ultime notizie : Savona o elezioni. La strategia di Salvini : Infatti, l'insistenza del capo del Carroccio mette due scenari di fronte a Mattarella: in primis, cedere sul ministero dell'Economia: sarebbe una ferita grave non tanto per l'attuale inquilino del ...

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

Governo - sulla nomina di Savona assedio a Mattarella. Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

Governo Conte - diretta – Di Battista : “Savona? Dal Colle veto inaccettabile”. Salvini : “Uno che va bene a Berlino? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...