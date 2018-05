Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio di FdI : già fatti passi indietro. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

Mattarella pone veto su Savona all'Economia. Salvini : si torni al voto : ... la quale chiarisce che "pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde" è "diritto di un governo scegliere un ministro dell'Economia non indicato da Bruxelles . - aggiungendo - L' Italia è ...

Salvini : Savona? Lega ha già fatto tanti passi indietro : Così il leader della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda sulla possibilità che la Lega faccia un passo indietro rispetto all'indicazione di Paolo Savona come ministro dell'Economia.Salvini ha ...

Salvini non cede su Savona : passi indietro ne abbiamo già fatti. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

"Salvini sa di vincere e rompe Savona un pretesto per votare" "Maggioranza al Cdx - addio M5S" : Nicola Piepoli ad Affaritaliani.it: le frizioni con il Colle su Savona? "Salvini finge perché vuole andare alle elezioni e sa che le vince. L'obiettivo è mandare tutto all'aria e vincere tutto lui" Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte cerca l’ultima mediazione. Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio FdI : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S...

Il fuorionda di D'Alema : "Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona - Salvini piglia l'80%" : 'Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati - ha sbottato Salvini - e noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene ...

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Al Tesoro mai un amico di Berlino'. Conte vede Giansanti - candidato agli Esteri : ... 'Ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il presidente del Consiglio incaricato - ha scritto l'esponente M5s - ma porre veti sul ministro dell'Economia, malgrado ...

Giorgia Meloni - la telefonata a Salvini : 'Mattarella non si permetta' - lo sfregio su Savona : L'ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: 'È un'ingerenza inaccettabile quella del Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, e Fratelli d'Italia pur senza modificare la sua posizione sul governo giallo-verde, su questo tema ha offerto il proprio aiuto a Matteo Salvini perché inaccettabile che in Italia non ci sia ...

Savona - Salvini : mai al Tesoro un ministro 'tedesco'. Meloni con lui : ... e il partner di governo, che il leader M5S , di concerto con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, intende appoggiare nella scelta di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...

Savona - Salvini : mai al Tesoro un ministro "tedesco". Meloni con lui : La formazione del governo si è arenata sulla lista dei ministri e in particolare sul nome di Paolo Savona per la casella del Tesoro. «Stiamo lavorando», ha risposto il...

Governo 2018 - ultime notizie : Savona o elezioni. La strategia di Salvini : Infatti, l'insistenza del capo del Carroccio mette due scenari di fronte a Mattarella: in primis, cedere sul ministero dell'Economia: sarebbe una ferita grave non tanto per l'attuale inquilino del ...

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...