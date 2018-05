Salvini non cede su Savona | già fatti passi indietro | stasera lista ministri a Conte

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...

Salvini non fa passi indietro : "Stasera i nostri nomi a Conte" : Al suo fianco si è schierata pure Giorgia Meloni che, senza dare l'appoggio al governo giallo-verde, difende la scelta di nominare all'Economia una figura sgradita a Bruxelles e definisce '...

Governo : Steve Bannon è a Roma. Per Bloomberg incontrerà Salvini : Il populismo è l'unica filosofia politica compatibile col mondo occidentale moderno'. L'ex consigliere della Casa Bianca non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti della Lega. Lunedì scorso l'...

Governo - Salvini non cede : Al Tesoro mai un amico di Berlino : Salvini-MATTARELLA , MURO CONTRO MURO - Il nodo da sciogliere è sempre quello del ministero dell'Economia, con il discusso nome di Paolo Savona che per il Colle non sarebbe garanzia di un solido ...

Giorgia Meloni - la telefonata a Salvini : 'Mattarella non si permetta' - lo sfregio su Savona : L'ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: 'È un'ingerenza inaccettabile quella del Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia, e Fratelli d'Italia pur senza modificare la sua posizione sul governo giallo-verde, su questo tema ha offerto il proprio aiuto a Matteo Salvini perché inaccettabile che in Italia non ci sia ...

Governo - braccio di ferro tra istituzioni. Salvini : 'Non prendiamo ordini da Berlino' : 'Non prendiamo ordini da Berlino', scrive su Facebook il leader della Lega. 'Nuova, inaccettabile ingerenza' per la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lo stop del Colle all'economista ...

Governo Conte - diretta – La Lega non cede : o Savona ministro o elezioni. Salvini : “Uno che va bene ai tedeschi? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

Salvini : ministri non li sceglie Berlino : 12.24 "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani". Lo scrive su twitter Matteo Salvini. Ieri il leader della Lega aveva fatto sapere su Facebook:"Sono molto arrabbiato", riferendosi a voci su un non gradimento da parte del Colle alla proposta a ministro dell'Economia del ...