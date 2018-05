Salvini non cede al Colle su Savona | ' Lista dei ministri a Conte O si parte o si torna

Governo - scontro su Savona. Salvini 'Non tratto più - o si parte o si vota' : ROMA - Sale di tono l'attacco contro Sergio Mattarella . Non solo la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e una parte dei Cinquestelle lanciano la loro invettiva contro il presidente. Il nodo è sempre ...

Governo - Salvini non fa passi indietro : "La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota" : Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. 'Io ho detto 'O si parte o per noi basta'

Governo : Salvini - o si parte o non sono nato per tirare a campare : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Sicuramente non si tira a campare, non sono nato per tirare a campare”. Così Matteo Salvini, replica a chi gli chiede, se c’è davvero il rischio di un ritorno alle urne nel caso in cui il Quirinale non dovesse accettare l’intera lista dei ministri presentata da Lega e M5S. Nella diretta Facebook, a margine di un appuntamento a Martinengo (Bergamo), il segretario del Carroccio aggiunge: ...

Governo - Salvini non tratta più : "Savona è il mio ministro" : E ora dal palco ribadisce che l'idea del Carroccio è quella di 'avere all' economia uno che garantisca l'interesse nazionale, se serve andando a ridiscutere tutti i vincoli europei, al di là dei nomi ...

Salvini : "Stasera a Conte la lista dei ministri leghisti. O si parte o non tratto più" : ... ultimamente ritengo inaccettabile che pensi di porre veti politici a un ministro dell'Economia come Savona". Torna a tuonare contro il presidente Sergio Mattarella l'ex deputato del M5S Alessandro ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più - non tiro a campare' : Per il Governo Conte "ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Lo ha ...

Governo : Salvini - o si parte o non tratto più. Oggi i nomi della Lega : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", ha scritto su Twitter Matteo Salvini replicando alla stampa tedesca che Oggi si è occupata, in ...

Salvini non cede su Savona : già fatti passi indietro - stasera lista ministri a Conte : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...

Salvini non fa passi indietro : "Stasera i nostri nomi a Conte" : Al suo fianco si è schierata pure Giorgia Meloni che, senza dare l'appoggio al governo giallo-verde, difende la scelta di nominare all'Economia una figura sgradita a Bruxelles e definisce '...

Salvini non cede su Savona e incassa l’appoggio di FdI : già fatti passi indietro. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...

Salvini non cede su Savona : passi indietro ne abbiamo già fatti. Conte cerca l’ultima mediazione : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì: Conte cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani...