Salvini | no ad amico Berlino al Tesoro

Governo. Salvini : al Tesoro amico di Berlino? No - grazie. Conte : stiamo lavorando : Molto probabile il riferimento al rebus della formazione del nuovo esecutivo, con il nodo del ministero dell'Economia ancora da sciogliere. Il post di Salvini ha ricevuto il like di Luigi Di Maio. ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie!». Giuseppe Conte con una pizza , Ansa, Intanto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, lasciando ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

Gelmini : "Non tifiamo per il fallimento - ma l'amico Salvini stia attento al M5S" : Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parla in un'intervista al Quotidiano Nazionale in merito al tentativo di arrivare a un accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega.Silvio Berlusconi ha dimostrato, "con il suo gesto di responsabilità", che Forza Italia "non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo", perché l'obiettivo principale del movimento politico è il bene dell'Italia, che ha bisogno di un governo ...

Statua coperta per un convegno islamico. Salvini twitta : 'Solo a me sembra una follia?' : Un telo rosso per coprire una Statua di Epaminonda, politico e militare tebano, in un teatro di Cario Montenotte, località del savonese, in occasione di un convegno sul dialogo interreligioso ...