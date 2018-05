Salvini | No a ministro Tesoro che piace a Berlino

Attesa per le mosse di Conte. Salvini : “Tedeschi insultano - no a ministro che piace a loro” : Gli incontri tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella non hanno sciolto le riserve sulla formazione del governo e lo stallo prosegue. Nella giornata di oggi non sono previsti nuovi incontri con i leader dei due schieramenti (Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e Matteo Salvini per la Lega). Secondo quanto si ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

Conte da Mattarella - difficoltà su Savona ministro. Salvini : «Sono davvero arrabbiato» | Quanto ci costa l’effetto spread? : Il premier incaricato al Quirinale per aggiornare Mattarella sugli sviluppi della formazione dell’esecutivo. In mattinata il summit alla Camera con i leader M5S e Lega

Paolo Savona - Di Maio ha letto bene il curriculum del ministro indicato da Salvini? : L’analisi del curriculum vitae è diventato l’argomento della settimana. Sono circa trenta anni che, per motivi professionali, valuto curricula e, da sempre, i criteri di scelta dei candidati sono tarati sui profili richiesti dal committente. Esiste, in questa attività, una regola imprescindibile: indipendentemente dai requisiti oggettivi e, spesso, anche brillanti del candidato (voti, skill, esperienze, pubblicazioni, ecc), è necessario che nel ...

Lega : Maroni - Salvini non può fare ministro e segretario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Se Salvini farà il ministro dell’Interno e “avrà bisogno di una mano gliela darò molto volentieri” ma il ruolo a capo del Viminale è “incompatibile con quello di segretario di partito”. Lo dice, intervistato da ‘La Stampa’, l’ex governatore lombardo ed ex ministro dell’Interno Roberto Maroni, che, a proposito dell’affermazione del leader del ...

Roberto Maroni : "Salvini non può fare il ministro e il segretario" : Il ruolo di ministro dell'Interno, che Matteo Salvini si appresta a ricoprire, è "incompatibile" con quello di segretario della Lega. Lo sottolinea il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, in un'intervista a La Stampa, dove aggiunge: "Si rischia di creare dei problemi di cortocircuito e questa è una cosa che Matteo non aveva considerato". Maroni spiega che "il ruolo" di ministro dell'Interno "deve essere istituzionale e ...

