Salvini dice basta | “Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza”

Jacopo Fo benedice il governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...

Giuseppe Conte - consultazioni alla Camera - cosa dice Salvini? Video : Giuseppe Conte, il probabile nuovo premier del Governo italiano, si trova al momento presso la Camera per le opportune consultazioni. Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle ha confermato intanto di essere d'accordo con Salvini circa Savona tra i profili migliori del nuovo Governo. Si fanno sempre più frenetici i contatti tra Lega e M5S per preparare quanto prima il tutto. Conte, intanto, sta 'prendendo le misure' ai partiti, iniziando da ...

Governo - Salvini : “L’Unione Europea ci minaccia - noi faremo l’opposto di quello che dice” : “L’Unione Europea ci minaccia, ma noi siamo stati votati per fare l’esatto opposto di quello che ci ha suggerito, o imposto, con la minaccia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Roma, in riferimento alla manovra correttiva da 10 miliardi necessaria per rispettare le promesse sul deficit. L'articolo Governo, Salvini: “L’Unione Europea ci minaccia, noi faremo ...

Matteo Salvini : "Farò l'opposto di quello che ci dice l'Unione europea" : "L'Europa consiglia o meglio minaccia parlando di una manovra da 10 miliardi. Intendo fare l'opposto di quello che l'Ue ha minacciato ai governanti italiani negli ultimi anni". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook.Salvini poi affronta la questione del professore Paolo Savona candidato a fare il ministro dell'Economia. "Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa - ...

Italiani e psicofarmaci - cosa c'è di vero in quello che dice Matteo Salvini : Salvini dice che l'elevato consumo di psicofarmaci sarebbe dovuto a "mancanze di speranza, fiducia, prospettive". Ma lo scenario è più complesso

Italiani e psicofarmaci - cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

Berlusconi dice che «Salvini non ha mai parlato a nome del centrodestra : E che è preoccupato dal programma di governo, perché «siamo nella direzione più giustizialista possibile» The post Berlusconi dice che «Salvini non ha mai parlato a nome del centrodestra appeared first on Il Post.

Salvini dice no a Di Maio premier : M5S punta su un prof : Né Salvini né Di Maio. Per coprire la casella di palazzo Chigi si dovrà attendere ancora. Forse sino a lunedì. Almeno così c'è da augurarsi visto che,...

Governo - Milly Carlucci : “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo : cancro e pesci. Vanno d’accordo” : Per capire come andrà a finire tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nell’eventuale prossimo Governo, Milly Carlucci, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ricorre alle stelle: “Di Maio è del cancro, Salvini dei pesci. L’unione tra i due è positiva: il segno dei pesci è stimolato dalle proposte del cancro”. L'articolo Governo, Milly Carlucci: “Intesa Di Maio-Salvini? Lo dice l’oroscopo: cancro e pesci. ...

'Salvini si è illuso - ora torni al centrodestra' - dice Rampelli : Roma. Ci pensa un po', Fabio Rampelli, prima di rispondere. Come a voler calibrare bene le parole da utilizzare. Poi, però, il suo pensiero lo sintetizza comunque in modo istintivo. Ed è quasi con un ...

Salvini dice ‘no’ a possibilità Di Maio premier : Salvini: c’è ancora da lavorare sui nomi Roma – Di seguito le dichiarazioni di Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio per un nuovo summit tra delegazione leghista e quella del M5S guidata da Luigi Di Maio. Luigi Di Maio premier è possibile? “No”. Sui nomi “c’è ancora da lavorare”, aggiunge. L'articolo Salvini dice ‘no’ a possibilità Di Maio premier proviene da RomaDailyNews.

Cosa dice Salvini su Di Maio premier : Roma, 14 mag. , askanews, Torna l'ipotesi di Luigi Di Maio premier, è possibile? 'No'. Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, è entrato a Montecitorio, diretto a un nuovo incontro del '...

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

Quando Grillo diceva "mai con Salvini - complice della distruzione del Paese" : "Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese". Lo scriveva Beppe Grillo. Era il 23 gennaio 2017. Colpisce oggi leggere questo tweet del garante e...