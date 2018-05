Salvini | “Basta passi indietro | stasera la nostra lista a Conte” Savona resta il nome

Attesa per le mosse di Conte. Salvini : “Basta passi indietro - stasera la lista a Conte” : «Di passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare». Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini al termine di una riunione in via Bellerio con i suoi fedelissimi, torna sulla questione della scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Annuncia che fornirà già stasera la sua lista di minist...

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

L'Europa critica il governo M5s-Lega - Salvini sbotta : “Basta invasioni - stiano sereni” : Mentre il “governo del cambiamento” di M5s e Lega è ancora in fase di sviluppo, dall'Europa...

Salvini all’Europa : “Basta invasioni di campo” : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: ‘Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa’. Confermo: all’estero siano sereni, agli italiani ci pensiamo noi”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

La scalata di Salvini passa dal Friuli Venezia Giulia. “Basta Pd - via la Fornero” : «Il Pd ha abrogato l’articolo 18. I leghisti e i grillini promettono di farci andare in pensione prima: ma secondo te gli operai da che parte stanno?». Davanti ai cancelli della Fincantieri capisci meglio le parole di Thomas Casotto, segretario provinciale della Cgil. «Qui la Lega va forte», ammette Antonio che ha appena staccato dal turno mattutin...

Salvini a M5S e Forza Italia : "Basta litigi o si torna al voto"/ Ma Berlusconi : "Non prendo ordini da Di Maio" : Salvini a M5S e Forza Italia: "Basta litigi o si torna al voto". Ma Berlusconi: "Non prendo ordini da Di Maio". Il leader della Lega sul mandato esplorativo: "Giorgietti? Mancano i numeri"

Consultazioni - diretta – Napolitano : “Compito di Mattarella molto difficile”. Salvini : “Basta liti M5s-Fi o si torna al voto” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...