Salvini | Basta insulti dai tedeschi | sui ministri non prendiamo ordini dalla

Matteo Salvini : 'Basta andare a Bruxelles col cappello in mano' : Lo sfogo riguarda le resistenze del Quirinale , istigato dall'Europa, circa la nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia. Mezz'ora dopo, Luigi Di Maio ha messo un 'like' al post dell'alleato, ...

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Salvini : ora basta - o si parte o si vota : 20.31 "Noi abbiamo fatto tutto il lavoro e gli sforzi possibili, siamo pronti. Non c'è tempo da perdere:o si cambia l'Italia, o si vota". Lo sottolinea Salvini, leader della Lega, in diretta Facebook. E insiste: squadra e programma "ci sono". "Se qualcuno non può o non vuole, ce lo dica". E difende la scelta di Savona al Mef: "Non è gradito all'establishment, ma è un esperto, con una base solida di formazione. Ha il 'torto' di aver detto che ...

L'Europa critica il governo M5s-Lega - Salvini sbotta : “Basta invasioni - stiano sereni” : Mentre il “governo del cambiamento” di M5s e Lega è ancora in fase di sviluppo, dall'Europa...

Salvini all’Europa : “Basta invasioni di campo” : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: ‘Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa’. Confermo: all’estero siano sereni, agli italiani ci pensiamo noi”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della ...

Salvini risponde all'Europa : "Basta invasioni di campo" : Si allunga l'elenco di Stati europei che non guarda positivamente ai passi in avanti verso la formazione di un governo in Italia. Prima Francia e Germania, ora anche il Lussemburgo. E questa volta a parlare è il ministro degli Esteri Jean Asselborn, con un commento che lascia pochi dubbi sul suo punto di vista."Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa", dice il ...

Contratto - Di Maio : «Via al voto online». Salvini lo pubblica : «Basta bugie» | : Il leader grillino annuncia che tutti gli iscritti potranno dare il loro gradimento. Berlusconi torna alla carica: «Nessuno meglio di me»|

Vittorio Feltri - appello disperato a Matteo Salvini : 'Basta - devi scaricare questo Di Maio' : Stiamo assistendo a una esplosione di follia politica che non ha precedenti. Coloro che trattano per compilare il cosiddetto contratto governativo sono totalmente sprovveduti, non hanno alcuna ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono altro tempo. La Lega : «Mani libere sui migranti - basta vincoli europei» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. I nomi vengono dopo»

Governo - Salvini : "Ci bastano 24 ore - ma l'alleanza non si rompe" : "Di tempo ne è passato abbastanza: o si trova una chiusura entro le prossime ore, oppure la chiusura la trovano gli italiani, tornando a votare". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Di Maio vs Berlusconi : 'Usa le sue tv contro gli avversari politici - basta minacce a Salvini' : 'Bisogna metter mano a questo continuo conflitto di interesse' ha dichiarato il leader Cinquestelle. 'Vuole un esproprio proletario da anni '70' la replica. Salvini sempre più impaziente 'Se finisce ...

Il Centrodestra teme l'accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Di Maio : "Basta minacce di Berlusconi a Salvini" : Fa specie vedere che Berlusconi utilizzi tv e giornali per mandare velate minacce a Salvini , qualora decidesse di sganciarsi. E' arrivato il momento di mettere mano a questo conflitto d'interessi e ...