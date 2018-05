Salute | ‘siamo tutti Jeeg Robot’ | il corto sulle manovre salvavita

meteoweb.eu

: Pesticidi, siamo alla frutta: il lato oscuro della melicoltura - repubblica : Pesticidi, siamo alla frutta: il lato oscuro della melicoltura - peugeotitalia : Siamo orgogliosi di essere al fianco di Tennis and Friends, manifestazione che unisce salute, sport, solidarietà ch… - MartaParisi3 : RT @ElenaTramontan2: @VincenzoDeLuca Convengo che lei Preaidente sta fondendo un ottimo lavoro strutturale in Campania. Però Noi Siamo lav… -

(Di sabato 26 maggio 2018) “SiamoRobot”. E’ il titolo emblematico delmetraggio realizzato per sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza dellepartendo dalla scuola, in particolare dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Colonna e Monte Porzio Catone (Roma), prodotto conclusivo del progetto di ricerca “A scuola di RCP! Rianimare Ci Piace!” portato avanti in via sperimentale da INAIL ricerca. Zona archeologica del Tuscolo, giornata qualunque, un signore è colto da un malore improvviso e cade a terra. La donna che è accanto a lui lo soccorre praticando ledi rianimazione cardiopolmonare (RCP), apprese a scuola tanti anni prima. Il defibrillatore semiautomatico, portato da un passante, permette di rianimare l’uomo, in attesa dell’arrivo del 112. Fatti di questo tipo accadono quotidianamente e non sempre ...