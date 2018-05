Salute | domani in Campania è la Giornata del Sollievo

meteoweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) I camper dell’Associazione House Hospital onlus in tutti i capoluoghi di provincia per garantire visite gratuite e informare i cittadini sul tema delle Cure palliative., a partire dalla mattina, in occasione della XVIINazionale delHouse Hospital onlus sarà con i suoi camper a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi gratuitamente ad una visita dermatologica o senologica. Ricevendo anche importanti informazioni sul tema delle cure palliative e della medicina del dolore. A Napoli l’iniziativa prenderà vita in piazza Trieste e Trento e proseguirà per tutta lain altre piazze. Non è superfluo ricordare che la prevenzione è la prima arma di difesa, ini casi sono in costante aumento. Solo nel 2016 se ne sono registrati 50mila, a fronte dei 48mila dell’anno precedente. Con il picco maggiore che si rileva tra i 50 e i 69 anni, l’età più a ...