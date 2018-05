Salute | chiuse per insetti sale operatorie di un ospedale nel Pavese 

meteoweb.eu

: ANDAVANO CHIUSI O RIVISITATI? LA CHIUSURA DELLE CASE CHIUSE NON HA FATTO SPARIRE LA PROSTITUZIONE, LA CHIUSURA DEI… - mauriziosaraval : ANDAVANO CHIUSI O RIVISITATI? LA CHIUSURA DELLE CASE CHIUSE NON HA FATTO SPARIRE LA PROSTITUZIONE, LA CHIUSURA DEI… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Leoperatore dell’di Stradella (Pavia) sono stateper consentire un intervento di disinfestazione, dopo che all’interno è stata registrata la presenza di alcuni. A darne notizia è il quotidiano “La Provincia pavese”. Nel blocco operatorio dell’, gestito dall’Asst di Pavia, sono stati trovati blatte e altriche, probabilmente, sono entrati dal controsoffitto e attraverso un minuscolo foro nel muro. Il presidio sanitario si trova in un’area verde del comune: questo potrebbe aver favorito la presenza degli. Non appena alcuni dipendenti hanno notato la loro presenza, è stato subito avviato l’intervento di disinfestazione che ha comportato la chiusura delle. Gli interventi che erano stati programmati per questo fine settimana sono stati rinviati. Il blocco operatorio ...