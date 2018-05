Roma | Trigoria si rifà il look per il ritiro Finale di Champions | ironia in stile Royal

Clamoroso a Roma - i tifosi si oppongono all’acquisto di Balotelli : Trigoria s’infiamma - Super Mario non merita questo! : I tifosi della Roma contro Balotelli, alcuni supporters giallorossi hanno affisso uno striscione all’ingresso di Trigoria “Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole!“. Questo lo striscione apparso nella notte a Trigoria, nei pressi del centro sportivo della Roma. Il club giallorosso sembrerebbe essere in pole position per accaparrarsi il calciatore in scadenza col Nizza, ma una ...

A Trigoria tra presente e futuro : Roma-Lazio è un derby a due facce : Anche se, come ricordano Bergonzini e Scano su ' La Gazzetta dello Sport ', le due Primavere potrebbero incontrarsi in Europa se Roma e Lazio dovessero qualificarsi alla prossima Champions. E c'è ...

Roma - Raiola spinge Balotelli a Trigoria : Mario Balotelli si riavvicina alla Serie A. Come riporta Sport Mediaset, l'agente dell'attaccante, Mino Raiola, avrebbe convinto la Roma a scommettere su di lui, al momento in scadenza di contratto con il Nizza. Le carte in tavola, però, potrebbero essere ...

Roma-Juventus - a Trigoria alzano i prezzi dei biglietti : TORINO - Il primo passo sarà battere il Bologna in casa e il Cagliari in trasferta, poi Juventus e Roma si sfideranno all' Olimpico , domenica 13 maggio, ore 20.45, alla penultima di campionato in una ...

Roma a Trigoria con maglia 'Forza Sean' : ANSA, - Roma, 1 MAG - La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno ...

Roma-Liverpool : giallorossi a Trigoria con maglia Forza Sean : La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la ...

Champions : rifinitura Roma a Trigoria : ANSA, - Roma, 19 APR - Sabato in campo a Ferrara contro la Spal, domenica a Trigoria per allenarsi, lunedì rifinitura e partenza per Liverpool. Questo il programma della Roma in vista della semifinale ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - si rivede Cassano : visita amarcord a Trigoria : Non metteva piede a Trigoria da più di dieci anni, da quando ha lasciato la Roma direzione Madrid con polemiche annesse. Oggi Antonio Cassano è tornato al Fulvio Bernardini, accolto da Di Francesco e ...

Calciomercato Roma - Raiola a Trigoria : Balotelli sempre più vicino : Calciomercato Roma – La Roma è reduce dalla pesante sconfitta nella gara di Champions League ai quarti di finale contro il Barcellona, la qualificazione è compromessa, serve più di un’impresa per superare il turno, adesso tutto sul campionato con l’obiettivo di qualificarsi nelle prime quattro posizioni. Nel frattempo si avvicina sempre di più il colpo per la prossima stagione, stiamo parlando dell’attaccante Mario ...

Roma - Nainggolan si è allenato a Trigoria : Roma - Il Ninja ci prova. Radja Nainggolan farà di tutto per mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco per l'impegno che attende la Roma mercoledì sera sul campo del Barcellona per l'andata dei ...