Roma | scienza protagonista in città con Eureka 2018 | eventi fino al 3 Giugno

Plantae. A Roma un progetto che unisce arte - scienza ed ecologia : Si sviluppa tra arte, scienza, storia e ambiente il progetto Plantae , ideato dall'associazione Climate Art Project per apportare nuovo sapere alle tematiche legate al verde urbano, coinvolgendo il pubblico e la città in ...

Pint of science - la scienza nei pub di Roma : Pint of science, la scienza nei pub di Roma dal 14 al 16 maggio – Dai parassiti ai buchi neri, passando per la ricerca della longevità e la neuroplasticità, senza dimenticare il microbiota intestinale, i molecular movies e le investigazioni archeologiche. Tutto questo, e molto altro, è Pint of science Roma 2018, quarta edizione della manifestazione internazionale di divulgazione scientifica nata nel 2012 nel Regno Unito e arrivata ad ...

La scienza coatta - il libro sui grandi scienziati spiegati in Romanesco : “Si nun lo sai, sallo” è il motto de La scienza coatta, un progetto social nato qualche anno fa dalla mente di Paolo Barucca, Sandro Iannaccone e Letizia Scacchi, un fisico, un fisico giornalista (collaboratore di Wired) e un’architetto che si sono inventati un modo decisamente alternativo di raccontare la scienza. Il punto di partenza è che molti dei personaggi che hanno fatto grande la storia delle scoperte scientifiche in ...

A scuola di scienza 'green' : dall'8 maggio un mese di laboratori e incontri per i bambini Romani 4/8 - : Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità: partirà l'8 maggio, a Roma, 'Dis-Equilibri', un avvincente percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri con specialisti, alla ...

"Eureka! Roma 2018" : la scienza conquista la città - : Entra nel vivo la prima edizione di "EUREKA! Roma 2018" la manifestazione dedicata alla divulgazione e promozione scientifica ideata e promossa da Roma Capitale

“EUREKA! Roma 2018” : la Primavera è dedicata alla Scienza con circa 800 appuntamenti fino al 3 giugno : fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di “EUREKA! Roma 2018”, la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, conterà in tutta la città untotale di circa 800 appuntamenti di divulgazione scientifica fino al 3 giugno, proposti dalle Biblioteche di Roma e dal National […]

Eureka!Roma 2018 - primavera dedicata alla scienza con 800 appuntamenti fino al 3 giugno : Un programma inedito, unico e innovativo che intende promuovere la divulgazione e promozione della scienza nella Capitale, sviluppando un dialogo tra la cittadinanza e la comunità scientifica della ...

"Eureka! Roma 2018" : la Primavera è dedicata alla Scienza con circa 800 appuntamenti fino al 3 giugno - : fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di "Eureka! Roma 2018", la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa da Roma ...

Roma : la Primavera è dedicata alla Scienza con ‘Eureka! 2018’ : Fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di “EUREKA! Roma 2018”, la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, conterà in tutta la città untotale di circa 800 appuntamenti di divulgazione scientifica fino al 3 giugno, proposti dalle Biblioteche di Roma e dal National Geographic Festival delle Scienze, da enti, ...

Istruzione - cultura e scienza : a Roma l'Anp premia le personalità meritevoli - : Istruzione, cultura e scienza: a Roma l'Anp premia le personalità meritevoli Roma Pioggia di premi per la nona edizione di 'Note di merito' all'istituto Villa Flaminia di Roma. Un titolo non causale quello della ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; WAYouth - la community di giovani Hackathon - : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; ... : ... amministratore delegato Eni Corporate University- Il contributo femminile " soprattutto oggi " e' irrinunciabile in un mondo in trasformazione dove la tecnologia modifica la nostra vita. C'e' ...