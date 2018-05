Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Le ultime sul calcio mercato nerazzurro Roma - per Defrel c'è anche l'Atalanta : Non solo Torino, Watford e Siviglia su Gregoire Defrel, attaccante francese di proprietà della Roma. Sul giocatore c'è anche l'Atalanta, alla ricerca di un jolly polivalente che possa giocare sia da ...

Giro d'Italia a Roma - ecco il percorso : Tutto pronto per la tappa conclusiva del Giro d'Italia , che avrà luogo nella Capitale domenica 27 maggio. La gara interesserà un itinerario di 11,500 km, lungo le vie del centro storico, che sarà ...

Codacons : Roma maglia nera per inquinamento e sicurezza stradale : Roma – La città di Roma è maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa. Questo e’ il risultato del report ‘Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport’ realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report compara le performance di 13 città europee in fatto di mobilita’ sostenibile. E assegna un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: sicurezza ...

Roma : Scritte via Fani - scoperto autore : Roma – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di via In Selci hanno eseguito il decreto di perquisizione personale e locale. Con contestuale informazione di garanzia. Decreto emesso dalla Procura di Roma, nei confronti del soggetto ritenuto responsabile del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Questo in relazione alla scritta ‘B.R.’, impressa con vernice spray il 22 marzo 2018, a Roma, sul monumento ...

Papa Francesco visita a sorpresa una scuola alla periferia di Roma - : Il Pontefice si è recato in un istituto intitolato a una bambina scomparsa per una leucemia fulminante a 11 anni, dove si trova una biblioteca con 20mila volumi nata per volere dei genitori. Anche ...

Roma - Raggi propone bonus per chi ospita rom del Camping River : Un bonus per chi ospiterà piccoli nuclei famigliari o singole persone in condizione di particolare fragilità che provengono dal campo rom di via della Tenuta Piccirilli. Questa l'ultima proposta della ...

Paredes al Napoli?/ Contatti con lo Zenit per l'ex Roma - ma va risolto il nodo Jorginho : Leandro Paredes piace molto al Napoli, e in questa sessione di calciomercato i partenopei potrebbero strapparlo allo Zenit San Pietroburgo anche se devono risolvere il nodo Jorginho(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:47:00 GMT)

Roma - "bonus a chi adotta rom"/ L'idea della giunta Raggi per ricollocare i nomadi sgomberati dal campo River : Roma, "bonus a chi adotta rom": la nuova idea della giunta di Virginia Raggi per far fronte al problema della ricollocazione dei nomadi sgomberati dal campo River e non solo.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:53:00 GMT)

Roma - Meloni : al lavoro per più hotel 5 stelle e fiera incoming : Roma, 25 mag. , askanews, - "Siamo da due anni al lavoro per promuovere Roma. I numeri dell'anno scorso dicono che abbiamo iniziato ad invertire la rotta, con +3% di arrivi, +4% di stranieri, +5% di ...

Atletica – Manyonga a Roma per un golden jump : L’oro mondiale Manyonga a Roma per un Gonden jump al golden Gala Pietro Mennea A Shanghai 8,56 in condizioni difficili (pioggia, umidità forte) per piegare il povero Shi Yuhao, 8,43 prima che il cinese, due pollici dal record nazionale, fosse costretto a lasciare la pedana in barella per un atterraggio fatale. Luvo Manyonga è già su alte frequenze: lo aveva dimostrato in patria e a Gold Coast, 8,41 per conquistare il titolo ai Giochi del ...

Nuovo direttore marketing per l’Inter : dalla Roma arriva Danovaro : I nerazzurri puntano a rafforzare la direzione commerciale dopo decisione di non rinnovare l'accordo con Infront L'articolo Nuovo direttore marketing per l’Inter: dalla Roma arriva Danovaro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - scoperto autore sfregio Via Fani : 11.32 scoperto l'autore del deturpamento del monumento ai martiri della strage di via Fani del 16 marzo 1978, quando Aldo Moro venne rapito dalle Br.E' un 47enne Romano, incensurato,autista Ncc,che non sembra avere collegamenti con ambienti eversivi. L'uomo è stato denunciato. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo di Roma in Via dei Selci. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato i ...