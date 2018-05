Roma | le strade chiuse per il Giro d' Italia

Mobilità sostenibile - Roma maglia nera in Ue : “Aria inquinata e strade poco sicure”. Copenaghen in testa : frena uso dell’auto : Una è la capitale europea con la sicurezza stradale peggiore, l’altra è il fiore all’occhiello in fatto di Mobilità sostenibile. La prima è Roma, la seconda è Copenaghen rispettivamente fanalino di coda e medaglia d’oro nel report Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable transport, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il dossier, utilizzando i dati relativi al 2016 e provenienti da fonti ...

Da Villa Borghese ai Parioli - all'Eur : 7 mila prostitute nelle strade di Roma : Girano in bikini e occhiali da sole fra le auto incolonnate che si muovono a passo d'uomo facendo lo slalom fra le voragini. Via Ardeatina, località Santa Palomba, alle cinque del pomeriggio. Il ...

Strade-groviera - iniziati i rattoppi a Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Strade-groviera, iniziati i ...

Salvini : Non ho visto buche sulle strade di Roma. 'Tappami' risponde... - Romait - : Una dichiarazione curiosa e che però ha anche una valenza politica poiché sta ad indicare l'ottimo stato delle trattative sul governo fra M5s e Lega. 'Il leader della Lega , già Lega Nord - Roma ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Roma : bomba d’acqua a Tivoli - negozi e strade allagate (10 maggio 2018) : ULTIME NOTIZIE dii oggi, ultim'ora: bomba d'acqua a Tivoli, Roma. strade e negozi allagati, traffico in tilt e vigili del fuoco in continuo soccorso sulla Tiburtina (10 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:52:00 GMT)

Via Ostiense - ma non solo. Tante le strade a Roma in pessime condizioni che diventano Trappole-Omicide : Ennesimo incidente sulla via Ostiense a causa del cattivo stato del manto stradale. E’ un dato di fatto, non c’è polemica, ma la sola tragica constatazione di innumerevoli episodi dovuti a buche, dossi, radici, rami e situazioni davvero impensabili per una moderna Capitale Europea. Facendo un giro per le strade di Roma, nei marciapiedi, guardando le aiuole, le siepi, le ville è facile vedere come la situazione sia di un totale e ...

Roma - strade killer : centaura 26enne muore sull’Ostiense - “colpa di buche e radici” : Roma, strade killer: centaura 26enne muore sull’Ostiense, “colpa di buche e radici” La madre della vittima si è recata sul posto e accusa: “Non può essere stato che per le radici e quello schifo di asfalto, altrimenti non si spiega, mia figlia guidava con prudenza” Continua a leggere

Studenti a Roma per il progetto 'Sulle strade della parità' : Importante la riscoperta del contributo fornito nel periodo della Resistenza, nel tessuto sociale e produttivo regionale e nel poliedrico mondo della cultura. Tematiche rappresentate anche nelle ...

Roma-Liverpool - la città si prepara : divieti e strade chiuse La mappa : divieti di sosta e possibili chiusure al traffico per la semifinale di Champions League che si disputerà questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico tra Roma e Liverpool. Su 'muoversiaroma.it' viene ...

Champions : mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma : Champions: mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma Massima attenzione all’ordine pubblico Continua a leggere

Figliomeni-Santori : strade di Roma da giorni discariche a cielo aperto : Figliomeni-Santori: cittadini Romani non meritano tutto questo Roma – Di seguito le parole del consigliere capitolino di FdI, Francesco Figliomeni e del consigliere regionale del lazio, Fabrizio Santori. “Da giorni le strade di Roma sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e molti cittadini tornano a segnalarci odori nauseabondi, fuoruscite di percolato e topi ovunque. Una situazione di degrado inaccettabile che mette ...

Champions - countdown-semifinale : mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma LA GIORNATA LIVE : Cresce l'attesa per la partita che può valere la finalissima. Per ora situazione tranquilla in città

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...