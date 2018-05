Roma | due gemelli si buttano dal viadotto | la madre morta pochi giorni fa

Roma - due gemelli si buttano giù dal cavalcavia dell'A24 : ipotesi suicidio : Roma - Sarebbero due fratelli gemelli di 55 anni i due uomini precipitati dal cavalcavia dell'A24 nei pressi dell'uscita di Tivoli, vicino Roma. I due corpi sono stati identificati da pochi...

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia dell’autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Diretta / Juventus Roma Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : due pali bianconeri! : Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:48:00 GMT)

Due regie di César Brie a Roma : Allora è bello trovare, nei due spettacoli visti a Roma , questa complessa modalità d'approccio e d'azione, tra poesia e politica. Il primo spettacolo è andato in scena nel piccolo Teatro Argot : ed ...

I due ultrà Romanisti in cella fino a ottobre : Francesco Balzani Niente sconti e una lunga attesa fino al processo. In Inghilterra non si scherza e ieri sono arrivate brutte notizie per i due tifosi della Roma, Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, ...

Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma a sorpresa : video in Non vivo più senza te al PalaLottomatica : Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma è stato sulle note del brano Non vivo più senza te. A sorpresa, Laura Pausini - tra il pubblico presente all'evento di Antonacci a Roma - è salita sul palco improvvisandosi corista ma è stata presto riconosciuta! Nel corso della prima delle due tappe Romane del Dediche e Manie Tour di Biagio Antonacci al PalaLottomatica, Laura Pausini è apparsa sul palco. Durante il concerto di mercoledì 23 ...

Tangenziale Est - due incidenti gravi in 24 ore : dopo l'auto contRomano - morto un motociclista : Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano , è ricoverato in prognosi riservata, , giovedì ha ...

Liverpool-Roma - i due tifosi Romanisti resteranno in carcere fino a ottobre : Questa mattina a Liverpool si è tenuto il processo dei due tifosi della Roma Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati la sera del 24 aprile scorso per violenti disordini nelle ore antecedenti la ...

Corsa a due per Cristante : la Juve spinge ma si inserisce anche la Roma : TORINO - Massimiliano Allegri non si dimentica dei suoi giocatori. Se Mattia De Sciglio era stata una delle prime opzioni quando giunto alla Juventus, ora obiettivo concreto per il centrocampo è ...

ContRomano in tangenziale - due feriti gravi : Un uomo di 84 anni ha percorso diversi chilometri in Contromano sulla tangenziale Est di Milano , all'altezza di Vimercate. Intorno alle 15.37 diverse chiamate dall'A51 hanno allertato Anas, 118 e ...