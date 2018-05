Roma Circolava da anni con patente revocata | fermato 38enne

romadailynews

(Di sabato 26 maggio 2018)dacondalla Polizia Locale. Operazione portata a termine in questi giorni dagli agenti del gruppo Eur, diretto dal dott. Ugo Esposito, che dopo una serie di accertamenti hannounno di 38privo die di documenti del veicolo. L’uomoda tempo a bordo di veicoli lussuosi, quasi sempre senza copertura assicurativa. Segnalazioni anonime riferivano di averlo più volte avvistato in zonasud a bordo di una lussuosa Mercedes CLA 220, talvolta su una Lamborghini “Gagliardo” cabrio. Dopo vari appostamenti, effettuati anche in ore serali, l’uomo è stato finalmente individuato in prossimità della sua abitazione e, in un posto di blocco, mentre era alla guida della Mercedes, trovata priva di assicurazione. La persona, che in un primo momento ha tentato la fuga, è stata bloccata dopo un ...