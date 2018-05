Rom | l’Onu bacchetta l’Italia E a Roma il piano Raggi continua a non funzionare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 maggio 2018)rein materia di diritti umani. Questa volta è toccato al Comitato per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite scrivere al governo italiano. In una lettera del 17 maggio 2018, il Comitato dedica un intero paragrafo alla condizione dei rom presenti nella baraccopoli del nostro Paese, lamentando alle autorità italiane «la mancanza di informazioni puntuali» e manifestando «la preoccupazione per: l’assenza di segnalazioni sulla continuità o no degli sgomberi forzati negli insediamenti; le informazioni insufficienti riguardo l’implementazione della desegregazione abitativa e altre misure concrete messe in atto per assicurare condizioni abitative adeguate per i rom». Una vera e propria “tirata d’orecchie”, conseguenza della solita opaca strategia adottata dai nostri amministratori di passare per arrosto il fumo e di confondere le ...